Con Guerini, Gadda e Marconi nasce al Del Conero l’Ancona del futuro

ANCONA – Gianluca Brilli presidente pro tempore, almeno finché Vincenzo Guerini non confermerà la sua disponibilità a guidare la nuova Ancona, la S.S.C. Ancona. E Stefano Marconi, mister Rays ed ex presidente e patron biancorosso, tornato improvvisamente alla ribalta da protagonista, che domattina staccherà l’assegno circolare da 400mila euro che consegnerà a Daniele Silvetti. Sarà infatti il sindaco a portare entro domani, 4 luglio, alle ore 18 alla Figc a Roma, in via Gregorio Allegri 14, l’assegno circolare intestato alla stessa Figc come contributo a fondo perduto per l’iscrizione alla serie D in sovrannumero, insieme alla richiesta di ammissione della nuova società a un campionato dilettantistico, con l’elenco dei soci, all’istanza di nuova affiliazione, al business plan attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari per partecipare al campionato richiesto (serie D 2024/25) e a un piano triennale delle attività.

Più la lettera d’accompagno di Silvetti, lettera nella quale, come richiesto specificatamente dalla comunicazione della Figc dello scorso 24 giugno, lo stesso sindaco «accredita la società evidenziando il gradimento dell’amministrazione comunale sul presupposto, tra l’altro, della solidità economico finanziaria della compagine societaria e della serietà del progetto sportivo».

Spunta nel tramonto sulla curva nord dello stadio Del Conero la nuova società dorica che domani, tramite il sindaco Silvetti, vedrà la luce a Roma. Soci: Corrado Cori, Sergio Cori, Stefano Marconi, Aniello D’Auria e Massimiliano Polci. Massimo Gadda avrebbe già dato la disponibilità per essere il nuovo allenatore. D’altra parte con Vincenzo Guerini come presidente, come potrebbe dire di no, il capitano e l’allenatore dell’Ancona della prima promozione in serie A di nuovo insieme all’ombra del Guasco.

Sindaco, assessori e comitato marchi davanti alla curva

«In questi giorni ho messo insieme una serie di realtà che non si sono esaurite – ha detto Daniele Silvetti davanti ai quasi duemila della curva nord –, nel senso che non ho esaurito la potenzialità economica a disposizione dell’Ancona calcistica. Siamo in situazione robusta per poterci iscrivere alla serie D e cominciare a fare una squadra competitiva e cominciare a immaginare di guardare avanti, in alto, verso i campionati professionistici. Una prospettiva che coloro che oggi ci mettono i soldi e la passione vogliono trasformare in ambizione. Ci sono state diverse vicende che hanno riguardato imprenditori passati e altri che hanno fatto errori, o non soddisfatto tutte le aspettative. Dobbiamo prendere atto anche che c’è chi oggi ci mette il cuore e i soldi e va tenuto nella giusta considerazione. Vado un po’ oltre: domani pomeriggio alle 18 scade il termine, andrò personalmente a Roma alla Figc con la documentazione e le risorse perché si possa iscrivere alla D la nuova società. Ancona va a iscriversi al prossimo campionato».