CHIARAVALLE – Quattro trofei sono stati assegnati, ne mancano tre e stanno per essere alzati verso il cielo alle Finals Cup 2025. Oggi c’è la finalissima di Coppa Marche Serie C maschile: i campioni in carica del Gagliole cercano il bis ma devono fare i conti con la Sambenedettese. Galletti e rivieraschi scendono in campo alle ore 18,30 al PalaSport di Chiaravalle.

Ad aprire il pomeriggio saranno Mantovani e Amici del Centro Sportivo Mondolfo per la finale di Coppa Marche Under 17. La società dorica ha già esultato nella categoria Under 19, quella gialloblu in Under 15. Chi farà doppietta? Lo scopriremo dopo il match previsto alle 15. A ruota, la finale di Coppa Marche Serie D tra Le Due Palme e Cantine Riunite Tolentino (ore 16,45).

Le quattro finali di ieri

UNDER 19 – Impresa Mantovani. I dorici, guidati da mister Andrea Fiano e spalleggiato da Simone Gallozzi, hanno superato 2-0 l’Italservice Pesaro. Di Ibrahimi e Carloni le reti di un successo che appunta il nome degli anconetani nei libri di storia delle Finals Cup.

UNDER 15 – Due i trofei in palio ieri, domenica 5 gennaio, quello inerente al ramo femminile e poi a quello maschile. La galanteria ci proietta nella finalissima in rosa tra Okasa Falconara e Polisportiva Boca, un bellissimo spot per un movimento sempre più in crescita anche in ambito giovanile. Le falchette hanno prevalso 4-0, gol di Mangialardo, Gregori, Scocchera e Manfredi.

L’Okasa Falconara

In ambito maschile, è arrivata la nona affermazione nella categoria per gli Amici del Centro Sportivo Mondolfo. Piegato uno stoico Cus Ancona all’ultimo istante del secondo tempo supplementare: Fabrizi ha scacciato lo spettro dei calci di rigore con il definitivo 1-0.

Gli Amici del Centro Sportivo Mondolfo

SERIE C FEMMINILE – Pronostici ribaltati: ha vinto un immenso Gradara. Le neroverdi hanno avuto la meglio del Trodica al termine della finalissima più intensa di giornata. La doppietta di Angelini ha spedito subito il Gradara verso la storia, Fattori e Giosuè, con una rete per tempo, hanno gettato le loro avversarie di nuovo sulla terra. L’inerzia sembrava cambiare, ma poi il centro di Foglietti ha lanciato, di nuovo, il Gradara in paradiso. Festa grande per il 3-2 valso la vittoria della Coppa Marche Serie C femminile.