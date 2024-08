Unanime il cordoglio per la scomparsa di Livio Scattolini

CORINALDO – Unanime il cordoglio per la sua scomparsa improvvisa dell’ex sindaco Livio Scattolini. L’amministrazione comunale di Corinaldo ha voluto esprimere «il più sincero cordoglio» per la scomparsa dell’attuale presidente ASA, Livio Scattolini. «Cittadino da sempre impegnato per il bene comune con profondo senso civico e morale, Livio è stato un punto di riferimento per i corinaldesi ed il suo operato resterà nella memoria del nostro paese». Il sindaco Gianni Aloisi e tutti gli amministratori hanno voluto ricordare anche come fosse «un uomo che non ha mai nascosto la sua passione per la politica, quella vera, quella al servizio dei cittadini spendendosi sempre in prima persona», ma anche di carattere «generoso e affezionato alla sua terra, la quale gli deve molto».

Anche l’amministrazione comunale di Senigallia ha espresso «profondo cordoglio» per la scomparsa di un «uomo di grande integrità e passione civica» che ha «dedicato la sua vita al servizio della comunità, lasciando un segno indelebile nella storia di Corinaldo. Durante i suoi mandati, ha guidato Corinaldo con saggezza e visione, contribuendo a numerosi progetti di sviluppo e promozione del territorio. La sua capacità di dialogo e la dedizione al bene comune hanno fatto di lui un amministratore stimato e un punto di riferimento per molti. A nome della città di Senigallia, ci stringiamo attorno alla famiglia e alla comunità di Corinaldo in questo momento di dolore, rendendo omaggio alla memoria di un uomo che ha rappresentato i valori più alti del servizio pubblico».

«Livio amava Corinaldo e fece davvero tanto per la sua città. Da ultimo l’impegno nell’associazione dei Borghi più belli d’Italia, in cui Corinaldo primeggiava, diventando protagonista nelle Marche e in Italia. Fu davvero un esempio per tanti di noi. La sua determinazione nel prendere decisioni, anche difficili, premiavano sempre la sua passione e il suo coraggio amministrativo ed istituzionale. Instancabile, preciso, preparato. Tanta gavetta, sacrificio, impegno, professionalità. Ecco chi era Livio. Un esempio di amministratore locale». Così lo ricorda Massimo Bello, presidente del Consiglio comunale di Senigallia ed ex sindaco di Ostra Vetere.

Livio Scattolini

Chi ha condiviso con Livio Scattolini un pezzo di strada è stato Giovanni Biagetti, attuale consigliere di minoranza a Castelleone di Suasa ma ex primo cittadino del comune limitrofo a Corinaldo. «Insieme, per due mandati, abbiamo condiviso la guida di Corinaldo e Castelleone con grande impegno e condivisione di intenti per la loro crescita, raggiungendo grandi obiettivi. Uomo di grande senso civico, morale e passione politica».

Anche la sindaca di Arcevia Marisa Abbondanzieri ha voluto ricordare Livio Scattolini per la sua prematura e improvvisa scomparsa. «Persona che non ha mai smesso di lavorare per questo nostro Paese, la ricordo con stima e simpatia e gli sono grata per non aver mai smesso di voler bene al nostro territorio, alle Marche».

Livio Scattolini lascia la moglie Giuliana, le figlie Valentina e Arianna e i nipoti, oltre a una comunità che gli ha voluto bene e che oggi lo ricorda con stima e affetto.

Proprio dalle consigliere Fabri, Giraldi e Maori e tutti i componenti della lista civica Voce Comune per Corinaldo è arrivata una nota di cordoglio alla famiglia: «Lo ricordiamo per la sua determinazione e azione politica svolta negli anni per il nostro Borgo e per il territorio; il suo impegno si è caratterizzato molto nel settore del turismo con grande passione sia per Corinaldo che per i tanti Borghi del nostro Paese. In questo momento di grande tristezza, alla moglie Giuliana, alle figlie Valentina e Arianna desideriamo formulare sincere e sentite condoglianze. A loro il nostro più profondo cordoglio».