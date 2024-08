Torna ad Arcevia la festa dell’uva

ARCEVIA – In netto anticipo rispetto alle date di svolgimento, è stata presentata lo scorso 7 agosto la 68^ edizione della festa dell’uva di Arcevia, uno degli appuntamenti più attesi e sicuramente uno dei più longevi della vallata Misa e Nevola e non solo. Tra iniziative legate al territorio, alla musica, alla cultura e all’enogastronomia, la manifestazione raccoglie sempre tanti appassionati e riesce a radunare la comunità arceviese e valliva in momenti di svago e divertimento, tra sfide in cucina e ospiti come lo chef Luca Pappagallo e Neri Marcorè.

LA STORIA

La 68^ edizione della festa dell’uva di Arcevia si terrà a settembre, come sempre è stato: le sue origini risalgono alla fine degli anni ‘20 del secolo scorso, quando nelle frazioni venivano realizzati dei carri allegorici che raccontavano il raccolto, il vino e la cultura contadina e sfilavano nelle vie del centro storico di Arcevia l’ultima domenica di settembre, per celebrare la fine della vendemmia. La sagra fu interrotta durante la seconda guerra mondiale, per riprendere alle fine degli anni ‘50, grazie al maestro Romolo Augusto Schiavoni, scultore e insegnante della scuola di arti e mestieri. Nel 1992, grazie a una felice intuizione dell’assessore comunale alla cultura e turismo Marcellino Marcellini, decisamente in anticipo sui tempi, la sagra evolve in festa: in accordo con le associazioni e i comitati arceviesi i giorni dedicati a questo evento diventano tre, dal venerdì pomeriggio alla domenica, nascono le locande del buon ristoro, e la celebrazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio e della tradizione locale diventa ancora più centrale. Alcuni cambiamenti normativi hanno poi causato un’ulteriore interruzione ma oggi la festa dell’uva di Arcevia è pronta a ripartire con ancora più slancio.

GLI OSPITI 2024

Lo fa chiamando a sé alcuni nomi noti al pubblico marchigiano e non solo, a partire dal certamente rinomato attore, cantautore, imitatore e presentatore Neri Marcorè; ad Arcevia arriveranno anche Luca Pappagallo, chef di “Casa Pappagallo” una trasmissione del canale tv Food Network, ma anche Igor Cruciani, ideatore della pagina social satirica “Sei Marchigiano se…”. Assieme a loro, anche associazioni del territorio, formazioni musicali e folkloristiche per dare alla festa il giusto divertimento.

IL PROGRAMMA

Innanzitutto bisogna dire che è in continuo aggiornamento e che si avvierà con un’anteprima giovedì 26 settembre alle ore 20:30 al chiostro di San Francesco con la “Vergara in gara”: le migliori cuoche di Arcevia e del suo territorio si sfidano per ottenere il titolo di Miglior Vergara 2024.

Venerdì 27 settembre, sempre al chiostro di san Francesco, si terrà alle ore 18 la sfida tra le locande del buon ristoro per il “miglior piatto della tradizione”. La giuria sarà composta dallo chef Luca Pappagallo, affiancato da un membro di Slow Food e soprattutto dalla vincitrice del titolo di miglior vergara 2024. Alle ore 21:30 invece la serata si contraddistinguerà per la musica degli 883 suonata dalla tribute band “Secondo tempo”.

Sabato 28 settembre si partirà alle ore 10 con l’apertura della mostra mercato di prodotti enogastronomici, sempre al chiostro san Francesco di Arcevia che diverrà per l’occasione il “chiostro dei sapori”; alle ore 12 in centro storico apriranno le locande del buon ristoro, mentre l’animazione per bambini grazie a “Circoplà” sarà diffusa in piazza Garibaldi e non stop dalle 16 alle 23. Alle 21, ancora in piazza Garibaldi, ancora note musicali e non solo con la “Sax-oh! Orchestra” con lo spettacolo “Joyful noises”.

Domenica 29 settembre il programma si farà più intenso, partendo sempre alle 10 con la mostra mercato il chiostro dei sapori per proseguire con la gara di scoccetta Arcevia-Tredozio alle 11 e l’apertura delle locande alle 12. Alle 15 in corso Mazzini si terrà la parata della 68^ festa dell’uva, in collaborazione con la scuola primaria “A. Anselmi” di Arcevia, mentre alle 17 in piazza Garibaldi arriverà Neri Marcorè con la sua band per lo spettacolo “Le mie canzoni altrui”. Alle ore 19:30 si terranno le premiazioni per l’allestimento della miglior vetrina e poi il “gran premio festa dell’uva” con la gara di bocce a coppie. La serata si concluderà prima alle 22 con l’estrazione della lotteria della 68^ Festa dell’Uva e infine alle 22:30 con il consueto spettacolo pirotecnico che lascerà tutti a bocca aperta e naso all’insù.

La sindaca Marisa Abbondanzieri ha ribadito più volte come sia l’intero paese a darsi da fare per la riuscita dell’evento, realizzato grazie al Comune di Arcevia ma soprattutto alle associazioni del territorio e alle attività economiche che sostengono il gran lavoro dietro.

Informazioni e aggiornamenti su www.arceviaturismo.it.