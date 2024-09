Senigallia, primi allagamenti dopo una notte di pioggia intensa

Tracimato il fosso Sant'Angelo in zona ponterosso, regolare invece il fiume Misa. Disagi anche a Montemarciano, nell'area della bretella autostradale e via Brecciata

SENIGALLIA – Continuano le precipitazioni in tutto il territorio senigalliese e vallivo. La pioggia abbondante anche per tutta la notte ha creato disagi e alcuni allagamenti, specialmente nella fascia costiera.

A Senigallia, il fosso Sant’Angelo è tracimato in alcuni punti ed alcune vie limitrofe sono parzialmente invase dall’acqua, in particolare in via Rovereto e via Cavalieri di Vittorio Vento, zona Ponterosso. In centro storico invece, il livello del fiume Misa non presenta criticità e alla foce del fiume, l’acqua defluisce regolarmente in mare.

Già dalla serata di mercoledì 18 è stato attivato il Centro Operativo Comunale per le criticità delle previsioni meteorologiche che avevano annunciato pioggia consistente fino a tutta la mattinata di oggi, giovedì 19, anche a carattere di rovescio moderato. Coloro che risiedono al piano terra e non hanno la possibilità di spostarsi ai piani alti, possono recarsi al Centro di accoglienza di via Cellini (Seminario).

A Montemarciano, invece, dal monitoraggio sul territorio comunale in corso è emerso che le strade provinciali SP n.2/1 e SP n.2/2 (bretella autostradale e via Brecciata) sono parzialmente allagate. Ma soprattutto che i livelli dei corsi d’acqua sono in crescita. Da qui l’appello dell’amministrazione comunale a evitare di mettersi in viaggio, se non strettamente necessario.