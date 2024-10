Violentata in piazzale Matteotti, Pd Pesaro Urbino: «Terribile e inaccettabile, le donne denuncino»

PESARO – Violenza in piazzale Matteotti, il Pd Pesaro Urbino condanna il fatto.

«Il grave atto di violenza contro una donna, avvenuto a Pesaro, ci indigna e richiama tutti e tutte a non abbassare mai la guardia sulla piaga della violenza di genere. In questo caso si tratta di una violenza sessuale terribile e inaccettabile contro una donna che si recava al lavoro a cui il PD esprime totale solidarietà. Dobbiamo indignarci e ribellarci a questi crimini che, per la loro frequenza, quasi non fanno più notizia. Ogni giorno assistiamo alla mattanza inarrestabile dei femminicidi, delle diverse forme di violenza (fisica, psicologica ed economica) contro le donne che spesso si consumano tra le mura di casa, ma non solo. Donne vittime che si trovano a combattere una battaglia difficilissima perché spesso sole, inascoltate, giudicate e senza mezzi, a cui in tanti casi si aggiunge il dramma dei loro figli e la vergogna della vittimizzazione secondaria».

La Federazione provinciale del PD di Pesaro Urbino, la Conferenza Donne Democratiche provinciale e la Conferenza Donne Democratiche Marche dicono «basta alla violenza di genere, esprimono solidarietà e si stringono attorno alle vittime. Per il PD è necessario incentivare e sostenere le campagne di sensibilizzazione sul contrasto alla violenza di genere e le iniziative istituzionali e quelle delle Forze dell’Ordine . E’ fondamentale anche ricordare l’importanza dell’educazione alla gestione dei sentimenti e delle conflittualità nelle scuole, per le famiglie e nella comunità. Esiste un problema serio sul tema di genere che coinvolge tutti senza distinzioni. Ma soprattutto è necessario ricordare il punto di riferimento per tutte le donne che subiscono maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche: il centro antiviolenza Parla con Noi al quale rivolgersi telefonando al numero 0721/639014 nel nostro territorio e il numero nazionale antiviolenza 1522».