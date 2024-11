PESARO – Strade chiuse, il Comune chiede l’intervento dei privati. Sopralluoghi in strada San Bartolo e in strada di Montegranaro per il sindaco Andrea Biancani, che interviene sulla chiusura delle due vie: la prima a causa della caduta di un albero e di altri pericolanti, la seconda per un cedimento della scarpata. «Il Comune non ignora i cittadini – afferma -. Con i nostri tecnici siamo costantemente al lavoro per rispondere in maniera puntale alle loro richieste e risolvere le criticità della città, in aumento anche a causa delle sempre più frequenti calamità naturali. In questi giorni le assessore Mengucci e Della Dora hanno seguito con la massima attenzione le problematiche e anche ieri i nostri ingegneri e le forze dell’ordine erano presenti sul posto. Li ringrazio per la loro presenza tempestiva e per aver trovato le soluzioni migliori».

Nel caso di strada San Bartolo, «la chiusura della via è causata dalla caduta di una pianta e dalla presenza di diversi alberi pericolanti che si trovano nella scarpata, di proprietà di un privato. Più volte è stato “intimato” di rimuoverle e di procedere con la sistemazione del terreno adiacente pericolante. L’Amministrazione vuole agire in maniera dialogante. Per questo contatteremo per l’ennesima volta il privato per capire quali sono le sue reali intenzioni. Se entro pochi giorni le cose non saranno cambiate, procederò con un’ordinanza che lo obbliga a risolvere la situazione attraverso la rimozione delle piante “malate” presenti nella scarpata, molto pericolose perché a rischio caduta. Se il privato non rispetterà l’ordinanza ci penserà il Comune, anticipando l’intervento, ma richiedendo al privato le spese sostenute. Solo a quel punto si potrà procedere con la riapertura della strada». Un lavoro non semplice, «ma che va fatto in tempi brevi per garantire ai residenti di poter transitare in strada San Bartolo. Una delle vie d’accesso al nostro meraviglioso Parco Naturale».

Situazione diversa per strada di Montegranaro: «I nostri tecnici sono in contatto con il proprietario della scarpata pericolante, che si è prontamente attivato per risolvere la situazione. Per la messa in sicurezza e sistemazione del terreno, purtroppo, ci vorrà qualche mese, per questo chiediamo ai cittadini la massima collaborazione e pazienza. A causa della chiusura di strada Montegranaro, abbiamo deciso di istituire il doppio senso di marcia nelle vie Lincoln, Gandhi e King, in vigore dall’8 novembre (ORDINANZA). Abbiamo cercato di ridurre al minimo il disagio dei residenti, prevedendo un doppio senso di marcia e la possibilità di sosta in entrambi i lati, dove possibile.

Ora è necessario che anche i cittadini facciano la loro parte e che rispettino sia i limiti di velocità previsti (30km/h) sia i divieti di sosta in corrispondenza delle curve, per garantire la sicurezza necessaria. Si raccomanda sempre la massima prudenza e di seguire la segnaletica verticale», ha concluso Biancani.