Strada di San Bartolo, il Comune di Pesaro è pronto a intervenire sugli alberi pericolanti

PESARO – Manca solo l’ultimo via libera della Sovrintendenza per dare inizio ai lavori per la messa in sicurezza di strada di San Bartolo (di proprietà privata). Con l’ordinanza (n.2645 del 22/11/24), il sindaco Andrea Biancani obbligava il proprietario degli alberi pericolanti nel tratto di strada ad intervenire con urgenza.



«Avrei preferito ci fosse una maggiore disponibilità da parte del privato, ma purtroppo siamo stati costretti a fare questa ordinanza. Nelle scorse settimane ho effettuato personalmente un sopralluogo in strada di San Bartolo, e ho incontrato i residenti per verificare lo stato dei fatti. L’Amministrazione ha agito in maniera dialogante per risolvere la situazione, ma purtroppo questo non è bastato. Abbiamo cercato di contattare il privato per capire quali fossero le sue reali intenzioni, ma la proprietà – al tempo dei fatti – ha preferito non presentarsi all’appuntamento. Quindi, visto che non ho riscontrato disponibilità da parte sua, ho proceduto con la firma dell’ordinanza che lo obbliga a risolvere la situazione attraverso la rimozione delle piante pericolanti», ha detto Biancani.

I dieci giorni di tempo dal ricevimento del provvedimento sono lungamente scaduti; quindi, «non ci resta che aspettare l’ok della Sovrintendenza per iniziare i necessari lavori, come anche promesso ai residenti della zona durante il mio sopralluogo – ha precisato Biancani -. Il via libera verrà dato contemporaneamente sia al Comune che al privato; quest’ultimo, non appena riceveremo la disponibilità all’avvio dei lavori verrà ricontattato per l’ultima volta dagli uffici comunali, perché ritengo che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità. Noi, ad ogni modo, non ci fermiamo – rassicura Biancani -. Siamo pronti per iniziare tutti i lavori necessari, qualora non vengano fatti dal privato, e ripristinare la sicurezza nel tratto di strada interessato».