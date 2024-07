Scoprire la costa di Pesaro e Urbino attraverso i weekend Gastronomici d'(A)mare

L'iniziativa di Confcommercio Marche Nord vede 19 ristoranti che propongono menu a prezzi speciali per far conoscer le eccellenze locali

PESARO – Dalla Riviera del San Bartolo fino a Fano, un’estate degustando prelibatezze enogastronomiche, godendo della bellezza del mare Adriatico. Tornano, dopo il successo delle passate edizioni, i Week Gastronomici d’(A)mare, promossi come sempre da Confcommercio Marche insieme all’associazione Ristoratori Pesaro Urbino.

Itinerari nella costa della Provincia di Pesaro e Urbino è infatti il sottotitolo di questa edizione che vede protagonisti ben 19 ristoranti tra Casteldimezzo, Gradara, Pesaro e Fano, tutte perle dell’Itinerario della Bellezza, il circuito di promozione turistica ideato da Confcommercio che vede in rete ben 25 Comuni.

L’occasione per godere dei piaceri della tavola e conoscere luoghi suggestivi: l’affascinante San Bartolo, due dei Borghi più belli d’Italia, Pesaro capitale italiana della cultura e il mare dove sventola la prestigiosa Bandiera Blu. A luglio e settembre il giovedì e la domenica sera in 19 ristoranti la possibilità di gustare menù di qualità ad un prezzo speciale. Presenti anche alcune proposte di carne.

«Una iniziativa – ha esordito la presidente Barbara Marcolini – che ormai da anni riscuote un ottimo successo perché la formula è vincente. Un’occasione per degustare specialità enogastronomiche e scoprire le bellezze del nostro territorio. Con i Week end Gastronomici diamo valore ai nostri ristoratori ed economia e turismo ne beneficiano».

Ha proseguito il direttore generale Amerigo Varotti: «Continuano gli appuntamenti per valorizzare la ristorazione locale e promuovere le nostre tipicità enogastronomiche. Sono la naturale prosecuzione estiva dei “Week End Gastronomici”. Ma mentre questi sono riservati alle località ed ai ristoratori dell’entroterra, questa nuova proposta è stata ideata per i Comuni della nostra splendida costa adriatica provinciale. Da mare e da amare quindi. Proposte enogastronomiche per quanti, amanti della buona tavola, avranno uno stimolo in più per entrare nei nostri ristoranti con familiari ed amici, in compagnia e gustare i piatti della nostra terra».

Per il presidente dell’associazione Mario Di Remigio: «Con i Week Gastronomici d(‘A)mare si vuole dare un taglio decisamente più volto ad una cucina marinara, con alla base quello che reputiamo fondamentale per il successo di ogni iniziativa: il rapporto qualità – prezzo. Un menù stuzzicante proposto da professionisti della ristorazione, un prezzo certo e invitante, soprattutto in un’ottica di promozione del locale, ci auguriamo costituiscano gli elementi indispensabili per la riuscita dell’evento. Un’idea utilizzabile anche per dare maggior peso e completezza alla nostra offerta turistica locale che, come la ristorazione, deve puntare sempre alla tipicità ed alla valorizzazione delle nostre eccellenze».

Molto soddisfatta la presidente dell’associazione Ristoratori di Fano Martina Carloni: «Questa è una iniziativa frutto del grande lavoro di squadra che, come sempre, porterà importanti benefici a tutto il territorio. Sono particolarmente soddisfatta per la notevole partecipazione dei ristoranti fanesi, che dimostra la validità di questa proposta capace di valorizzare la ristorazione in generale, dai piatti ai nostri straordinari vini».

Presenti alla presentazione il segretario generale della Camera di Commercio Marche Fabrizio Schiavoni, che si è complimentato con Confcommercio per la bontà delle iniziative promosse, il vicepresidente dell’associazione Ristoratori di Fano Enrico Cerioni, il vicepresidente regionale di Federalberghi Luciano Cecchini e l’assessora di Gabicce Mare Roberta Fabbri.

Le attività aderenti sono: Taverna del Pescatore a Casteldimezzo; Cocobongo, Polo Pasta&Pizza, Uldergo a Pesaro; La Nuova Gradarina a Gradara; Alla Lanterna, Birrificio Renton, Chalet del Mar, Da Tano, Gioia, Il Galeone, Il Giardino dei Sapori, La Mandria Ristorante Pizzeria, La Taverna dei Pescatori, La Tressa Bistrot by Almare, Lidia’s Bistrot, Osteria Dalla Peppa, Sambuga e Villa Marina a Fano.

I Week Gastronomici d’(A)mare sono promossi con la preziosa collaborazione di: Enti Bilaterali Commercio e Turismo della Provincia di Pesaro e Urbino, CCIAA Marche, Riviera Banca, Gruppo Hera, Teamsystem

Il calendario dei Week Gastronomici D’(A)mare è consultabile anche sul sito: www.confcommerciomarchenord.it