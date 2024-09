Pescheria, Centrodestra Pesaro: «Accesso agli atti per le spese per la Capitale, ma dopo 40 giorni nessuna risposta»

PESARO – Trasparenza, i consiglieri di Centrodestra incontrano il Prefetto.

Una delegazione dei consiglieri comunali di opposizione composta da Giulia Marchionni, Dario Andreolli, Giovanni Dallasta, Michele Redaelli e Giovanni Corsini, ha incontrato nella serata di mercoledì 4 settembre il prefetto Emanuela Saveria Greco.

«Abbiamo rappresentato a Sua Eccellenza il Prefetto la nostra profonda difficoltà nell’esercitare il ruolo di consiglieri comunali di opposizione eletti, in quanto ci viene continuamente negato il diritto di accedere a tutti gli atti di nostra competenza, come prevede la legge. In particolare abbiamo manifestato l’impossibilità di riuscire ad avere le dovute informazioni in merito alla Fondazione Pescheria, ente che nell’anno vigente gestirà quasi 5 milioni di euro e che da oltre 40 giorni non ci ha consegnato il materiale richiesto contenente le informazioni necessarie per una valutazione politica delle scelte operate proprio nell’anno della Capitale della Cultura 2024».

I consiglieri chiudono: «Ringraziamo sinceramente il signor Prefetto per la disponibilità dimostrata. Nei prossimi giorni continueremo a scrivere agli enti preposti e proseguiremo il lavoro di acquisizione degli atti al fine di poter esprimere le giuste valutazioni, non solo in merito alla questione degli affidamenti record operati dal Comune di Pesaro a due associazioni culturali, ma anche sulla Fondazione Pescheria, dalla quale fino ad ora abbiamo ricevuto solamente materiale parziale e non sufficiente, nonostante la nostra totale disponibilità ad attendere senza fretta. Non permetteremo che vengano calpestati i diritti dei cittadini che vedono anche nel lavoro dei consiglieri di opposizione uno degli elementi di democrazia sanciti dalla Costituzione».