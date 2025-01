PESARO – Tutti in piazza per la benedizione degli animali.

La mattinata è iniziata con la sfilata dei cavalieri che, dal Parco Miralfiore hanno attraversato le vie del centro storico fino all’arrivo in piazza del Popolo. Alla testa del del corteo, composto dai rappresentanti di numerosi maneggi pesaresi, la Polizia di Stato Reparto a cavallo di Firenze. È seguita poi la benedizione e la consegna dei lavori realizzati dal liceo Mengaroni di Pesaro che ha partecipato con una rappresentanza guidata dalla dirigente scolastica Serena Perugini, dalle insegnanti e da alunne e alunni.

«È una festa che ci ricorda, almeno una volta all’anno, il valore sociale e terapeutico degli animali nelle nostre vite. Sono una parte bellissima della quotidianità di tutti noi; sono componenti delle famiglie; aiutano tante persone, soprattutto anziane, a sentirsi meno sole e sono un fondamentale sostegno terapeutico per molte disabilità». Così il sindaco Andrea Biancani, davanti a centinaia di pesaresi accorsi in piazza del Popolo insieme ai loro compagni del cuore – cavalli, asini, cani, gatti, conigli, uccellini e persino una capretta – per partecipare alla 34^ cerimonia di “Benedizione degli animali” organizzata dalle Giacche Verdi Marche di Pesaro, Associazione di Volontariato e Protezione Civile e Ambientale, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate.

«È davvero bello essere in così tanti in piazza del Popolo per questa cerimonia, guidata da padre Aldo dei Frati Minori del convento di San Giovanni, che fa parte della storia e della tradizione della città» ha aggiunto il primo cittadino, sul palco della Biosfera insieme al presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni, che ha sottolineato che «l’amore per gli animali non ha colore politico», all’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora e all’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti, che ha ricordato l’obiettivo di «diventare una città sempre più pet friendly con un percorso da compiersi insieme agli operatori, e a partire dalle spiagge, per essere pronti e fornire i servizi adeguati alle famiglie con animali che ci raggiungono».

Biancani, ha poi ringraziato «i volontari del gruppo comunale della Protezione civile di Pesaro, i VolontarX che ci hanno accompagnato nell’anno di Pesaro 2024 e che saranno un sostegno anche per la candidatura a Capitale europea della cultura 2033 e le Giacche Verdi rappresentate dal presidente regionale Luca Antonio Bezziccheri. A loro va un doppio grazie sia per l’organizzazione della mattinata ma anche per il ruolo di presidio che svolgono in città».