Pesaro, il sindaco Biancani incontra la Polizia locale: «Costruire un rapporto diretto e schietto con i cittadini»

PESARO – Il sindaco Andrea Biancani insieme all’assessora alla Sicurezza e Polizia locale Sara Mengucci ha fatto visita alla Polizia locale, guidata dalla comandante Francesca Muzzini. «Siete i rappresentanti dell’Amministrazione comunale – ha detto Biancani rivolgendosi alle donne e uomini del comando di via Mario del Monaco – e che più spesso di altri entrano in contatto con i pesaresi. Per questo il vostro lavoro è davvero importante, e vorrei fosse sempre più caratterizzato da un rapporto diretto, schietto e di supporto ai cittadini. In voi non devono vedere soltanto l’agente che fa le multe, ma un punto di riferimento, una figura in grado di aiutare, di indicare le soluzioni più semplici da prendere. Rimane il fatto che la Polizia locale debba garantire il rispetto delle regole e della sicurezza delle persone e che resta necessario anche sanzionarechi le mette a rischio».

Il sindaco ha incalzato rivolgendo i suoi complimenti «per essere riusciti, nel corso degli anni, ad essere un sostegno a tutte le forze deputate all’ordine pubblico garantendo una collaborazione e una professionalità preziosi. Il comando è stato in grado di confrontarsi con situazioni di emergenza con grandi risultati e di gestire insieme alla Protezione civile gran parte degli eventi di livello nazionale che si svolgono in città, anche e soprattutto nell’anno della Capitale italiana della cultura, assicurando sempre professionalità e umanità. Entrambe doti preziose».

Sindaco e assessora hanno poi parlato dell’organico: «Siamo consapevoli della necessità di implementarlo, cercheremo di trovare la sintesi per far fronte a questa criticità». Mengucci ha infine sottolineato: «La grande collaborazione della Polizia locale con tutti gli uffici e servizi dell’Amministrazione. Già da queste prime settimane ho compreso l’impegno e l’affidabilità del personale nell’affrontare le situazioni, che in molti casi sono emergenziali».