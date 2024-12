Pesaro, riqualificati i parcheggi di Porta Cappuccina alla stazione e degli Orti Giulii

Terminati la scorsa settimana gli asfalti in via Giolitti, sempre lunedì 9 dicembre partiranno gli interventi di ripristino al ponte di strada Ronchi

PESARO – Proseguono le manutenzioni, interventi ai parcheggi di Porta Cappucina e via Canale (Orti Giulii).

Per il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora «due aree di sosta strategiche per la città, utilizzate ogni giorno da centinaia di automobilisti, tra residenti, cittadini, lavoratori e pendolari». Entrambi gli interventi di manutenzione ordinaria, realizzati grazie ai mezzi e agli operai del Centro Operativo, hanno previsto la chiusura delle buche, il livellamento della superficie e la pulizia di erbacce. «Nel caso degli Orti Giulii, senza toccare le parti di competenza alla Soprintendenza», ha ricordato Della Dora.

In attesa, quindi, di definire la nuova area per la sosta in centro storico, che il sindaco ha ricordato essere «funzionale e di estrema necessità per dare risposte a chi abita o vuole andare in centro storico o in zona mare, a commercianti, e pendolari, il Comune di Pesaro si è impegnato a riqualificare, rendere più sicure e accessibili quelle già esistenti». Così come massimo è l’impegno nelle altre zone della città.

Ancora sosta: ricordiamo che lunedì 9 dicembre inizieranno i lavori di riqualificazione del parcheggio di via Marsiglia, a Santa Veneranda e Cinque Torri. «Facciamo seguito ad una richiesta che arriva dal Quartiere e dai residenti – spiegano il sindaco e assessora -. I lavori prevedono la rimozione delle radici degli alberi che avevano rotto e deformato la superficie del manto stradale, causando pericolo per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni che vi transitavano, e possibili danni anche alle fognature e allacci della pubblica illuminazione. Verrà poi realizzato il nuovo manto stradale. Gli interventi dureranno circa due settimane, meteo permettendo».

Terminati la scorsa settimana gli asfalti in via Giolitti, sempre lunedì 9 dicembre partiranno gli interventi di ripristino al ponte di strada Ronchi, dopo il cedimento alla struttura causato dalle piogge. «Il ponticello è costituito da un vecchio cunicolo parzialmente crollato. Gli uomini del centro operativo interverranno ricostruendo la continuità della volta per ripristinare il transito completo dei veicoli. I lavori dureranno una settimana, fino al 13 dicembre, meteo permettendo. Ci scusiamo con i residenti della zona che si troveranno costretti ad evacuare le proprie abitazioni, ma si tratta di un intervento necessario per la sicurezza dei cittadini», hanno concluso.

Avanti con le manutenzioni e con i lavori straordinari, «entro l’inizio della prossima settimana si partirà anche con i primi interventi sulla Cavalcaferrovia della SS16, dove attualmente il traffico è regolato da semaforo per la franata causata delle forti piogge che ha colpito la città lo scorso ottobre», hanno concluso.