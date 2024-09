Pesaro, Perricci: «In Fondazione Pescheria ruoli di incompatibilità, il Comune va commissariato»

PESARO – Controllori e controllati. La presidente dell’associazione evolviAmo Pia Perricci evidenzia alcuni aspetti.

«Pesaro oltre che capitale della cultura è diventata la capitale della moltiplicazione dei ruoli. Daniele Vimini, Vicesindaco e Assessore alla Bellezza è anche Presidente della Fondazione Pescheria. Sostanzialmente colui che assegna a se stesso i fondi – alle volte aggiungendo qualche zero – Dopo lo scandalo che ha colpito Pesaro con il “Sistema Pesaro” e la pubblicazione dei multiruoli di Vimini, è evidente che si è mosso qualcosa all’interno della Fondazione Pescheria. Ho potuto verificare che Vimini, in tutta fretta, in data 27.08.2024 ha depositato una certificazione alla Pescheria – quindi a se stesso – in cui dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità. Sostanzialmente dichiara una situazione assolutamente non vera essendo lui incompatibile con il ruolo di Presidente della Fondazione».

Vari gli accessi agli atti, con la Fondazione che sta ottemperando alle richieste.

Perricci continua: «Per rendere la situazione ancora meno chiara, la Fondazione, evidentemente spinta a seguito delle indagini Anac scaturite dal mio ricorso, ha nominato in tutta fretta quale responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza sempre Vimini. È evidente che una tale situazione è diventata assolutamente lesiva dell’immagine del Comune di Pesaro, che agli occhi dei cittadini non è più credibile. Io con la mia associazione “EvolviAmo Pesaro”, mi sto attivando per depositare un’ulteriore denuncia, ma a questo punto ritengo che l’unica soluzione per ripristinare gli equilibri sia il Commissariamento del Comune».