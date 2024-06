Pesaro, Marco Filippetti nuovo presidente Apa: «Dobbiamo portare più stranieri e destagionalizzare»

PESARO – Obiettivo rendere Pesaro più attrattiva per gli stranieri.

L’Apa hotels, associazione albergatori pesaresi, ha eletto il nuovo presidente Marco Filippetti. Figlio dell’imprenditore Nardo, 41 anni, ha annunciato al Charlie Hotel (struttura che gestisce nell’ambito Lindemberg Hotels & Resorts) i suoi intenti. «Dobbiamo guardare ai mercati europei per attrarre stranieri e trasmettere emozioni ai visitatori. L’estate non può finire il 10 settembre, Vitrifrigo e Auditorium Scavolini devono essere il perno della destagionalizzazione. Dobbiamo intercettare un mercato turistico che cambia pelle con una velocità pazzesca».



Tra i propositi quello di spingere verso una nuova strategia comunicativa, con meno brochure e più social media.

Il direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti ha rimarcato il proficuo rapporto con l’Apa. «Portiamo avanti il progetto degli Itinerari della Bellezza. Da cinque Comuni iniziali oggi sono diventati 25. Il prossimo anno saranno 28. La presenza di turisti stranieri è molto bassa, siamo sotto il 20%. Abbiamo molto da fare».



Per il sindaco Andrea Biancani: «Sarà importante avere un rapporto costruttivo con la Regione. Non sarà semplice nei cinque anni concretizzare la riqualificazione della zona mare. Non abbiamo le risorse, ma ho detto che avrei cercato di avviare un progetto per partecipare a bandi. La scelta del nuovo viale Trieste va fatta insieme. Per la prossima estate dovremo capire anche come rendere più dignitoso Levante. Serve un’identità forte sul tema della cultura».

Il nuovo presidente Filippetti ha chiuso: «Pesaro deve riformulare la destinazione la quota di tassa di soggiorno per Apa, un nuovo sito dell’associazione, investire nella promozione sul mercato turistico europeo. Siamo visti come una città estiva, questo deve cambiare. Pesaro potrebbe intercettare qualsiasi tipo di evento, per un turismo 365 giorni all’anno».