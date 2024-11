Pesaro, il cuore del Natale: tanti cambiamenti e nuovi format. Il programma giorno per giorno

PESARO – Ecco il Natale pesarese tra spettacoli di luce, mercatini diffusi, presepi in mostra, spettacoli di burattini, degustazioni, proposte di shopping, musica, fattoria didattica e laboratori per bambini, esibizioni di danza e tanto intrattenimento per tutte le età.

È il ricco programma di “Pesaro, il cuore del Natale” della Capitale Italiana della Cultura 2024, «un’edizione speciale, dal 30 novembre al 6 gennaio, che ci accompagnerà alla conclusione di un anno straordinario per la nostra città», hanno commentato il sindaco Andrea Biancani, il vice sindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini e l’assessora alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci

Cambia il nome, ma non la magia: «La piazza e il centro storico saranno il cuore pulsante del nostro Natale, che sarà vivo, elegante, diffuso, itinerante, e Sostenibile, con la “S” maiuscola – ha detto il sindaco Andrea Biancani -. Abbiamo scelto di realizzare una piazza più “libera” e sobria, dislocando le casette dei mercatini nelle vie del centro storico con l’obiettivo di creare più “giro” per le attività commerciali». E continua: «Invito tutti i cittadini alla cerimonia di accensione dell’albero che sarà sabato 30 alle 18. Ci saranno tante sorprese, tra queste una bellissima performance artistica realizzata da uno dei più grandi professionisti a livello nazionale, anche grazie alla collaborazione con il Festival di Sanremo: Riccardo Bocchini». La sostenibilità sarà il filo rosso che legherà le attrazioni del natale pesarese: «in primo piano la pista di pattinaggio, collocata in viale Marconi, che non sarà realizzata in ghiaccio ma con materiali ecosostenibili, e non ci saranno sprechi di energia. Una scelta dettata anche dal cambiamento climatico che stiamo vivendo, avere una pista di ghiaccio in una città come Pesaro che non ha le temperature adatte per mantenerlo sarebbe uno spreco». Non ci saranno i tappeti di moquette rossa «una scelta voluta, perché non vogliamo utilizzare materiali che dopo pochi giorni si rovinano e danno quasi un senso di degrado». Sostenibile sarà anche la sorpresa che il sindaco ha annunciato, in occasione della cerimonia di accensione dell’albero: «una cosa a cui tenevo molto e lascerà tutti a bocca aperta». Importante anche lo sguardo al sociale, con «la presenza della Fattoria dei Mini in piazzale Matteotti: ci saranno dei piccoli cavalli, utilizzati anche per la pet therapy, che porteranno i bambini in giro per il centro storico». Tanta attenzione anche alla cultura, «nei prossimi giorni verranno comunicati gli orari delle aperture speciali dei musei, e le mostre che avranno come protagonisti cinque grandi e amati artisti del nostro territorio. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per far sì che Pesaro possa essere davvero il cuore del Natale».

“Pesaro, il cuore del Natale” è organizzato dal Comune di Pesaro e Convention Bureau, in collaborazione con CTE Casa delle Tecnologie Emergenti e Pesaro2024 Capitale Italiana della cultura.

Così l’assessora alle Attività Francesca Frenquellucci, alla regia del Natale 2025: «Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente a questo evento, a partire dalla consigliera Evelina Anniballi, presidente della Commissione Attività Economiche. Si è creata una bella energia, che ha coinvolto anche le attività economiche e i centri commerciali naturali del centro storico che stanno collaborando per rendere la città sempre più viva, anche durante il periodo natalizio».

Un bel lavoro «collettivo – come ha sottolineato il vice sindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini –, dove i vari elementi scelti per il programma dialogano bene tra loro, in armonia con il percorso di Pesaro2024. Bello vedere così tante realtà che cooperano tra loro, dagli artisti, alle attività economiche, per la realizzazione di un programma vario e articolato». E poi: «Da non perdere, oltre ai nuovi contenuti a tema natalizio, sabato 1 dicembre la Biosfera sarà protagonista con uno spettacolo speciale targato Rai per i 70 anni di televisione».

LA CERIMONIA – “Light On”

Si parte sabato 30 novembre con la cerimonia di accensione dell’albero di Natale. Appuntamento alle 18, ma si consiglia ai cittadini di arrivare in piazza del Popolo con anticipo, poiché, per questioni di sicurezza, come ogni anno l’ingresso sarà contingentato. L’accesso alla piazza sarà consentito da via San Francesco e da via Branca, mentre le uscite saranno in via Rossini, Corso XI Settembre, via Giordano Bruno. La cerimonia sarà un momento suggestivo da vivere a 360 gradi. Dopo i saluti istituzionali dal rinnovato palco della Biosfera, musica e giochi luminosi guideranno i cittadini: dai musicisti sotto gli archi di palazzo Ducale, al “Light On”, lo spettacolo di Video Mapping che lascerà tutti a bocca aperta sulla facciata del palazzo delle Poste. Ancora la Biosfera, simbolo di Pesaro 2024, con i suoi nuovi contenuti, che farà accendere l’albero. Saranno poi le voci dei ragazzi del coro del Grillo d’Oro a dare il via a “Pesaro, il cuore del Natale”, accompagnati da una sorpresa che farà rimanere tutti a bocca aperta e….col naso all’insù.

«Abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile il centro storico e che segue il racconto dell’anno della Capitale italiana della Cultura – così Luca Pieri, presidente di Convention Bureau – e riprendendo anche i temi de La Natura della Cultura di Pesaro2024, su tutti la sostenibilità. Ad esempio l’albero, malato e destinato all’abbattimento, avrà una illuminazione rinnovata rispetto al passato, e sarà a minore impatto energetico».

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato al giorno successivo, domenica 1 dicembre.

“Pesaro, il cuore del Natale 2025”

Sarà un Natale diffuso, itinerante, partecipato e sostenibile, con tante novità a partire dall’allestimento di piazza del Popolo. Il palco, per la prima volta posizionato vicino al palazzo delle Poste, sarà più ampio rispetto a quello che ha ospitato in questi mesi le iniziative autunnali di Pesaro2024, come “Teatro in piazza”, e accoglierà nel fine settimana gli spettacoli di danza e musica delle realtà e delle scuole del territorio (venerdì, sabato, domenica dalle 17) e le belle iniziative coordinate da Pesaro Village.

Da non perdere, tutti i giorni “Light On”, lo spettacolo di Video Mapping: musica, arte, teatro, natura, storia, innovazione, sostenibilità, tecnologia, il senso della scoperta, il cinema. Questi i temi dello spettacolo che verrà proiettato sulla facciata del palazzo delle Poste: le immagini, avvolte da una musica emozionale e celebrativa, ci proietteranno dentro un mondo subliminale, modificando e plasmando l’architettura del palazzo arrivando ai cittadini solamente attraverso l’emozione specifica che ognuno sentirà. In occasione della cerimonia di accensione il maestro Maestro Roberto Molinelli ha creato secondo indicazioni dell’Art director, una musica personalizzata per la serata che ben si integra con il Video Mapping stralci personalizzati di Rossini, Sakamoto, Morricone, Zimmer, per dare uno spirito celebrativo e allo stesso tempo di festa all’ evento attraverso le immagini. Gli orari: dal lunedì al venerdì alle 19.15, 19.30 e 21; sabato e domenica alle 18.45, 19.30 e 21. Il progetto: Art director architetto Riccardo Bocchini, direzione grafica visual designer Flavia Bocchini, musiche maestro Roberto Molinelli, assistente coordinamento musicale Melissa Mastrolorenzi.

«Sono pesarese d’adozione quindi per me è veramente emozionate aver lavorato ad un progetto per quella che considero la mia città – ha detto l’architetto Riccardo Bocchini – Siamo pronti ad accendere il Natale, con uno spettacolo che abbiamo vissuto in maniera profonda e che racconta Pesaro». E «Un piacere lavorare con Riccardo e Flavia Bocchini, hanno delle menti creative – dice Roberto Molinelli – . Nella mia musica, scritta apposta per l’evento, ho raccontato i personaggi passati per Pesaro in questo anno straordinario».

Un’altra novità è quella dei mercatini natalizi diffusi nelle vie del centro storico (via Rossini, via San Francesco, via Pedrotti, P.le Collenuccio tutti i giorni dalle 10 alle 22). Una variegata proposta tra gusto, tradizione e artigianato, tutta da ascoltare, ammirare, respirare, gustare e toccare con mano, che si arricchisce grazie alla preziosa collaborazione dei commercianti del centro storico, e dei nostri centri commerciali a cielo aperto.

Da non perdere gli spettacoli itineranti del week end. I canti lirici, con gli artisti Maria e Ian, che incanteranno i passanti per le vie del centro storico tutti i venerdì alle 17. Così come itineranti saranno i passaggi di Babbo Natale, che entrerà nelle botteghe e guiderà i cittadini anche nelle “vie secondarie” dello shopping, e di Plasteroid l’uomo di ghiaccio, tutti i sabati alle 17.

Piazzale Matteotti si trasformerà in una fattoria didattica con attività e laboratori per bambini, con la Fattoria dei Mini (nei week end di dicembre fino a Natale, poi il 6 gennaio), azienda agricola che opera anche nel sociale INFO , e i loro piccoli cavalli che potranno essere cavalcati dai più piccoli.

Presepi in mostra: nell’androne del Comune di Pesaro saranno esposti per tutto il periodo natalizio i cinque presepi vincitori del contest lanciato dal sindaco, rivolto ai cittadini. I progetti verranno presentati domani, durante una conferenza stampa alle 12 nell’ingresso del Municipio. I progetti saranno visitabili tutti i giorni negli orari di apertura del Comune, il sabato e la domenica anche dalle 17 alle 19.

Cambio di location per la pista, sostenibile, del pattinaggio, che si sposta in viale Marconi (di fianco al nuovo PalaScavolini). Una zona che si trasformerà in un polo tutto dedicato ai giovani, anche grazie alla presenza di attrazioni per bambini. La grandezza della pista è di 16 metri per 9 metri ed è realizzata con materiale sintetico ecosostenibile, per pattini a lama o a rotelle, senza consumo di energia.

Non mancherà il trenino natalizio: partenza da piazza del Popolo, collegherà il centro all’area di viale Marconi, passando per le vie della città, dal 30 novembre al 15 dicembre tutti i sabati e le domeniche, dal 20 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni.

Tra gli eventi da non perdere:

“Accendiamo di pace tutto il mondo” – 5 dicembre, ore 18, a Palazzo Ducale – Prefettura: l’evento di accensione dell’albero sostenibile realizzato nel cortile di Palazzo Ducale, dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, con Esercito 28° reggimento “Pavia” e il supporto del Comune di Pesaro, Marche Multiservizi e il contributo musicale de la Piccola Orchestra Volponi – Pascoli di Urbino.

La grande festa di Capodanno – 31 dicembre dalle 22 in piazza del Popolo: musica live anni 60/70/80 e un tributo speciale alla meravigliosa Raffaella Carrà.

La festa della Befana, 3-5- 6 gennaio: tante iniziative per la vecchietta più amata d’Italia. Si parte venerdì 3 gennaio, alle 16.30 ai Musei Civici, con l’iniziativa “Indovina dov’è la Befi”, dedicata ai bambini tra i 5 e gli 11 anni (info e prenotazioni 0721387541). Il 5 gennaio, dalle 14 alle 24 “La Befana di via Cavour”, locali aperti con caldarroste e vin brûlé, musica, street performance, live show e trucco gratuito. Lunedì 6 gennaio alle 16 in piazza del Popolo, “Il gioco dei 4 Camini”, attività di animazione per bambini.

Il concorso della vetrina più bella: Il 28 dicembre, alle 16.30 in piazza del Popolo, verrà premiato il vincitore del contest la “vetrina più bella”. In occasione del Natale della Capitale italiana della cultura 2024 il Comune di Pesaro ha promosso il concorso, con l’obiettivo di creare l’occasione affinché i cittadini e i visitatori possano ritrovare una maggiore atmosfera di festa, nel periodo natalizio. Un’iniziativa che valorizza la creatività dei commercianti del nostro territorio e promuove la partecipazione. L’iniziativa è libera e gratuita ed è destinata alle attività commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi. Per partecipare occorre compilare e sottoscrivere il modulo di adesione, pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito del Comune di Pesaro (QUI), e inviarlo entro le ore 10 del giorno 8 dicembre 2024 esclusivamente a mezzo PEC: suapassociatopesarese@emarche.it. Le vetrine dovranno essere allestite entro l’8 dicembre e dovranno rimanere tali almeno fino al 31 dicembre 2024. I partecipanti dovranno inviare, in allegato al modulo di adesione, una sola fotografia raffigurante la vetrina allestita e l’insegna del negozio. Alle prime tre vetrine classificate verranno riconosciuti i seguenti premi: 1° 1.500€, 2° e 3° confezione di prodotti alimentari tipici del territorio.

IL PROGRAMMA DAL 30 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO

SABATO 30 NOVEMBRE

Alle 18:00 — Piazza del Popolo “Light On” – Spettacolo di Videomapping e accensione dell’Albero di Natale. In collaborazione con CTE Casa delle Tecnologie Emergenti e Pesaro 20/24 Capitale della cultura (In caso di maltempo l’evento sarà posticipato al giorno successivo)

DOMENICA 1 DICEMBRE

Dalle 15:30 alle 18:30 — Via Passeri “Il Panettone Artigianale di Natale” Evento degustazione

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

Alle 18:00 — Palazzo Ducale – Prefettura “Accendiamo di pace tutto il mondo” Accensione dell’Albero di Natale

VENERDÌ 6 DICEMBRE

Dalle 17:00 — Vie del Centro Storico Maria e Ian, Canto lirico itinerante

SABATO 7 DICEMBRE

Dalle 17:00 – Vie del Centro Storico Babbo Natale incontra i bambini Itinerante

“Plasteroid” l’Uomo di Ghiaccio Itinerante

Alle 17:30 – Piazza del Popolo Joe Castellani Blues Machine in “Santa Claus is coming to town” Musica live Dalle 14:00 alle 18:00 Piazzale Matteotti — Giardini Craxi Fattoria didattica con attività e laboratori per bambini A cura di “La Fattoria dei Mini”

Mercati nel Cortile Palazzo Gradari “La Bottega di Tonelli” — Artigianato

DOMENICA 8 DICEMBRE

Alle 17:30 — Palazzo Mazzolari Mosca Corte Dario Fo e Franca Rame “Cappuccetto Rosso con i…” Spettacolo di burattini per bambini

Alle 17:00 — Piazza del Popolo “Musical Mix” Spettacolo di danza A cura di Musical Center “Dance in music”

Dalle 14:00 alle 18:00 Piazzale Matteotti Fattoria didattica con attività e laboratori per bambini A cura di “La Fattoria dei Mini”

Dalle 16:00 alle 24:00 – Via Cavour “Cavour delle Meraviglie” Locali aperti (Caldarroste e Vin brûlé) A cura di Commercianti Via Cavour

Mercati Cortile Palazzo Gradari “La Bottega di Tonelli” — Artigianato San Decenzio — Apertura speciale

VENERDÌ 13 DICEMBRE

Dalle 17:00 – Via del Centro Storico Maria e Ian | Canto lirico itinerante

Alle 17:30 – Piazza del Popolo “On Places” – Spettacolo di danza A cura di On Stage Dance Center

SABATO 14 DICEMBRE

Dalle 17:00 – Vie del Centro Storico Babbo Natale incontra i bambini Itinerante

“Plasteroid” l’Uomo di Ghiaccio Itinerante

Alle 17:30 — Piazza del Popolo Riccardo Selci and Fool Band “Cosa vuoi che sia una canzone?” Musica live Dalle 14:00 alle 18:00 Piazzale Matteotti — Giardini Craxi Fattoria didattica con attività e laboratori per bambini A cura di “La Fattoria dei Mini”

16:00 — Piazza Redi “Canti in piazza” Canti natalizi, mercatini e laboratori per bambini A cura di Istituto Comprensivo “G. Leopardi”

Dalle 16:30 alle 20:30 Piazzale Primo Maggio “La Merenda di Natale” A cura di La Stele di Novilara e Commercianti

Mercati Cortile Palazzo Gradari “La Bottega di Tonelli” — Artigianato

DOMENICA 15 DICEMBRE

Alle 17:30 — Palazzo Mazzolari Mosca Corte Dario Fo e Franca Rame “Gran Teatro dei Burattini” Spettacolo di burattini per bambini

Alle 17:00 — Piazza del Popolo “Aspettando il Natale” Spettacolo di danza A cura di ASD Solaria 90

Dalle 14:00 alle 18:00 Piazzale Matteotti Fattoria didattica con attività e laboratori per bambini A cura di “La Fattoria dei Mini”

Dalle 16:00 alle 24:00 – Via Cavour “Cavour delle Meraviglie” Locali aperti (Caldarroste e Vin brulé) Musica, street performances, live show e trucco gratuito A cura di Commercianti Via Cavour

Alle 16:30 – Musei Civici “LABotanica diVERDEnte” Laboratorio gratuito per bambini 5-11 anni (durata 2 ore) Prenotazione obbligatoria: 0721 387541 Mercati Cortile Palazzo Gradari “La Bottega di Tonelli” – Artigianato Piazzale Carducci Apertura speciale Piazzale Matteotti – Antiquariato

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

Alle 16:00 – Piazza del Popolo “Canti sotto l’Albero” Canti natalizi A cura di Scuola Primaria Mascarucci Ore 17:45 – Piazza del Popolo “Canti sotto l’Albero” – Canti natalizi A cura di Scuola Primaria Paritaria Missionarie della Fanciullezza

VENERDÌ 20 DICEMBRE

Dalle 17:00 – Vie del Centro Storico Maria e Ian | Canto lirico itinerante

Alle 17:30 – Piazza del Popolo “On Places” Spettacolo di danza A cura di On Stage Dance Center

SABATO 21 DICEMBRE

Dalle 17:00 – Vie del Centro Storico Babbo Natale incontra i bambini Spettacolo itinerante

“Plasteroid” l’Uomo di Ghiaccio Spettacolo itinerante

Alle 17:30 — Piazza del Popolo Mario Mariani in “The Christmas Piano” – Musica live

Dalle 14:00 alle 18:00 Piazzale Matteotti “La Fattoria dei Mini” Fattoria didattica con attività e laboratori per bambini

Dalle 16:00 alle 20:00 PORTASALE Commercianti in strada A cura di Centro Commerciale Naturale Porta Sale Mercati Cortile Palazzo Gradari “La Bottega di Tonelli” – Artigianato

DOMENICA 22 DICEMBRE

Alle 17:30 – Palazzo Mazzolari Mosca – Corte Dario Fo e Franca Rame “TRE FARSE… forse!” Spettacolo di burattini per bambini

Alle 17:00 – Piazza del Popolo Filarmonica Rossini – Concerto Natalizio Organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale

Dalle 14:00 alle 18:00 Piazzale Matteotti “La Fattoria dei Mini” Fattoria didattica con attività e laboratori per bambini

Dalle 14:00 alle 24:00 – Via Cavour “Cavour delle Meraviglie” Locali aperti (Caldarroste e Vin brulé) Mercati Cortile Palazzo Gradari “La Bottega di Tonelli” – Artigianato Piazzale Carducci Apertura speciale Piazzale Matteotti – Antiquariato

LUNEDÌ 23 DICEMBRE

Alle 16:30 – Musei Civici “Pareti d’artista natalizie” Attività per bambini 5-11 anni (a pagamento, durata 2 ore) Info e prenotazioni: 0721 387541

MARTEDÌ 24 DICEMBRE

Dalle 17:00 – Vie del Centro Storico Maria e Ian – Canto lirico itinerante

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE

Alle 21:30 – Piazza del Popolo “Natale insieme amico cane” 34ma edizione A cura di Ettore Florio 22:30 – Chiesa di S. Agostino (Corso XI Settembre) Santa Benedizione

SABATO 28 DICEMBRE

Alle 16:30 – Piazza del Popolo Premiazione del concorso “La vetrina più bella” 17:30 – Piazza del Popolo Tony Martini in “Italian Songs” Musica live

DOMENICA 29 DICEMBRE

Alle 15:30 – Piazza del Popolo Road Runners – Giochi inclusivi, balli e musica per tutti In collaborazione con Croce Rossa Italiana Mercati San Decenzio Apertura speciale

MARTEDÌ 31 DICEMBRE

Dalle 22:00 – Piazza del Popolo Grande festa diCapodanno con Dino Gnassi Corporation Musica live anni 60/70/80 “Fiesta! Raffaella Carrà Tribute Show” Musica live e Dj set

VENERDÌ 3 GENNAIO

Alle 16:30 – Musei Civici “Indovina dov’è la Befi…” Attività per bambini 5-11 anni (a pagamento, durata 2 ore) Info e prenotazioni: 0721 387541

SABATO 4 GENNAIO

Dalle 14:00 alle 18:00 Piazzale Matteotti “La Fattoria dei Mini” Fattoria didattica con attività e laboratori per bambini

DOMENICA 5 GENNAIO

Dalle 14:00 alle 18:00 Piazzale Matteotti “La Fattoria dei Mini” Fattoria didattica con attività e laboratori per bambini

Alle 17:00 – Piazza del Popolo “Musical Mix” Spettacolo di danza In collaborazione con Musical Center “Dance in Music”

Dalle 14:00 alle 24:00 – Via Cavour “La Befana di Via Cavour” Locali aperti (Caldarroste e Vin brulé) Musica, street performances, live show e trucco gratuito

LUNEDÌ 6 GENNAIO

Dalle 14:00 alle 18:00 Piazzale Matteotti “La Fattoria dei Mini” Fattoria didattica con attività e laboratori per bambini 16:00 – Piazza del Popolo “Il gioco dei 4 Camini” – Attività di animazione per bambini