Jesi, il Palio di San Floriano 2025 sarà «Una Festa Imprevedibile»

JESI – Il Palio di San Floriano 2025? «Una Festa Imprevedibile» nel tema e nello spirito scelti dall’Ente Palio e illustrati dal presidente Emanuel Santoni e da Matteo Baleani nella conferenza stampa di presentazione della manifestazione in Comune, presenti il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e gli assessori a cultura e turismo Luca Brecciaroli e Alessandro Tesei.

L’edizione 2025 andrà in scena dal 2 all’11 maggio prossimi, con il pre-Palio fino al 7 maggio e poi dall’8 il Palio vero e proprio, con l’apertura delle taverne – «sette, una in più dell’anno scorso, più le due casette gestite direttamente dall’Ente», dice Santoni – e le competizioni per assegnare il Palio. «Sono due anni che lo custodiamo qui in Comune dopo che la vittoria è andata a Jesi nelle ultime edizioni, ci piacerebbe proseguire così – dice il sindaco Lorenzo Fiordelmondo concludendo la presentazione – certo, il Palio è un evento atteso e non solo per la maniera in cui riempie gran parte del centro storico ma per le tante persone di cui stimola le energie e la collaborazione».

«Una edizione “imprevedibile”, per una caratterizzazione diversa e sorprendente che gli abbiamo voluto dare – spiega Baleani — abbandonando la consueta struttura di appuntamenti canonici e luoghi fissi. Jesi sarà un palcoscenico diffuso. Spettacoli, artisti, sbandieratori, armati e musicisti popoleranno vie e piazze, a voltesenza preavviso, regalando momenti unici in ogni angolo del centro». E cambiano le competizioni: la gara tra quartieri la deciderà una corsa tra carretti, il Palio tra Comuni lo assegneranno la gara degli arcieri e quella equestre a Porta Valle, con le mura sullo sfondo. «Porteremo dunque più cavalli e più persone», dice Martina Miti del Circolo Ippico Il Remolino che, per la Uisp Sport Equestri, cura questa parte della competizione. C’è inoltre una canzone del Palio, realizzata da Marino Carotti, e che sarà anche in filodiffusione nelle giornate della festa. «Con me, chitarra e voce, Fefo Catani al flauto e Gianni Napoleone al contrabbasso», dice Carotti. E poi il cambiamento nello spettacolo finale di Piazza Baccio Pontelli. «Non più il fuoco ma l’acqua delle fontane danzanti musicali – dice Baleani – sarà una affascinante prima volta, unica nelle Marche». E poi i convegni di approfondimento che toccheranno tra gli altri il tema del gioco nel medioevo, i gemellaggi con Waiblingen, Trevi e la federiciana Torremaggiore che porteranno i rispettivi figuranti a prendere parte al clou dei cortei storici del 10 e 11 maggio.

I primi appuntamenti di rilievo, venerdì 2 maggio la cena con delitto al Circolo Cittadino, sabato la cerimonia di riconsegna del Pallio e lo spettacolo musicale in piazza delle Monachette, domenica 4 la tradizionale Scampanada de San Fiorà con la benedizione delle campanelle, il corteo dei tamburini junior, spettacoli, arte, legnetti da scoprire e celebrazioni religiose.

VENERDÌ 2 MAGGIO – ASPETTANDO IL PALIO

ORE 20:30 – CIRCOLO CITTADINO: Cena con delitto ad opera de Il Sipario: “Un Banchetto Imprevedibile”

SABATO 3 MAGGIO – RICONSEGNA DEL PALIO

ORE 10:30/13:00 – MUSEO FEDERICO II: Giochiamo con lo Stupor Mundi. Spazio bambini gratuito per colorare, leggere e divertirsi insieme all’aperto;

ORE 18:00 – PIAZZA INDIPENDENZA: Riconsegna del Palio di San Floriano;

ORE 22:30 – PIAZZA DELLE MONACHETTE: Esibizione celtico medievale del gruppo “Zecky boys”

DOMENICA 4 MAGGIO – SCAMPANADA DE SAN FIORÀ

ORE 9:00/18:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Fiera di San Floriano a cura del Comune di Jesi;

ORE 9:00/13:00 – GALLERIA DI PALAZZO DEI CONVEGNI: Concorso di pittura estemporanea “Giù Pè Sant’Anna”;

ORE 10:30/13:00 – MUSEO FEDERICO II: Giochiamo con lo Stupor Mundi. Spazio bambini gratuito per colorare, leggere e divertirsi insieme all’aperto;

ORE 15:30 – VIE DEL CENTRO STORICO: Inizio della caccia al legnetto contestualmente al progetto “C’era una volta un pezzo di legno”;

ORE 16:45 – CATTEDRALE: Ritrovo dei bambini per la Scampanada de San Fiorà;

ORE 17:00 – CATTEDRALE: Benedizione delle campanelle;

ORE 17:00 – PALAZZO DEI CONVEGNI: Apertura banchetto delle pigotte medievali a cura dell’Unicef Jesi;

ORE 17:30 – DALLA CATTEDRALE A PIAZZA PERGOLESI: Corteo delle campanelle accompagnato dal gruppo Tamburi Junior, San Floriano e il diavolo;

ORE 18:00 – PIAZZA PERGOLESI: Arrivo del corteo delle campanelle e rappresentazione della Leggenda di San Floriano e il diavolo;

ORE 18:15 – GALLERIA DI PALAZZO DEI CONVEGNI: Premiazione del concorso di pittura estemporanea a cura dell’Associazione culturale “Giù Pè Sant’Anna”;

ORE 18:30 – PALAZZO DEI CONVEGNI: Esibizione musicale studenti Scuola Media Lorenzini – Istituto Comprensivo San Francesco;

ORE 18:30 – CATTEDRALE: il vescovo celebra la messa per San Floriano;

GIOVEDÌ 8 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 17:00/20:00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI: Inaugurazione Mostra Fotografica “Quando la Natura è una festa Imprevedibile” a cura del Circolo Culturale jesino Massimo Ferretti e distribuzione Libretti Palio;

ORE 17:30 – GALLERIA DEGLI STUCCHI DI PALAZZO PIANETTI: Convegno “Giochi e tempo libero nel contado jesino” con la partecipazione della Dott.ssa Maria Cristina Zanotti e di Gianni Barchi dell’associazione “Quaderni storici esini”, introduce dott. Catani Giancarlo;

ORE 18:00 – PARCO DAVID SASSOLI: Festa dell’Europa con la partecipazione degli Sbandieratori del Palio di San Floriano;

ORE 18:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 18:30 – VIE DEL CENTRO STORICO: Corteo guidato dall’araldo per annuncio dell’inizio della XXVIII edizione del Palio di San Floriano;

ORE 21:45 – VIE DEL CENTRO STORICO: Esibizioni itineranti dei gruppi dell’Ente Palio San Floriano presso le taverne;

ORE 24.00 – Fine esibizioni e chiusura delle taverne.

VENERDÌ 9 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 17:00/24:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Mercatino medievale;

ORE 17:00/22:00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI: Inaugurazione Mostra Fotografica “Quando la Natura è una festa Imprevedibile” a cura del Circolo Culturale jesino Massimo Ferretti

ORE 18:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 18:15 – CATTEDRALE: Benedizione dei Gonfaloni;

ORE 19:15 – PIAZZA COLOCCI: Riconsegna del Palio dei quartieri;

ORE 20:45 – DA PIAZZA PERGOLESI A PIAZZA FEDERICO II: Corteo storico serale con una rappresentanza dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 21:15 – PIAZZA FEDERICO II: Cerimonia di investitura dei cavalieri;

ORE 21:30 – SALA VALERI DEL MUSEO DIOCESANO: Convegno “Lo Stupor Mundi dall’alba al tramonto” con la partecipazione di Pasquale di Genova, presidente e fondatore del Gruppo Arcieri Storici Turris Maior di Torremaggiore (FG);

ORE 21:45 – PIAZZA COLOCCI: Gara degli arcieri e degli armati valevole assegnazione Palio dei quartieri;

ORE 21:45 – PIAZZA FEDERICO II: Gara degli atleti dei vari quartieri di Jesi con giochi medievali a cura di AGESCI gruppo Scout Jesi 2;

ORE 21:45 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: “Circo Flambé” spettacolo di giocoleria, clowneria, fuoco e acrobatica aerea a cura del gruppo Fuochi Fatui;

ORE 22:30 – VIE DEL CENTRO STORICO: Esibizioni itineranti dei gruppi dell’Ente Palio San Floriano presso le taverne;

ORE 22:30 – PIAZZA DELLE MONACHETTE: Esibizione Musicale dei “Malemba” featuring Maurizio Serafini dei “Mortimer Mc Grave”;

ORE 24.00 – Fine esibizioni e chiusura delle taverne.

SABATO 10 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 10:00/24:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Mercatino medievale;

ORE 10:00/12:30 – 17:00/22:00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI: Inaugurazione Mostra Fotografica “Quando la Natura è una festa Imprevedibile” a cura del Circolo Culturale jesino Massimo Ferretti;

ORE 12:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 16.00/24.00 – CENTRO STORICO: Artisti di strada;

ORE 17:15 – DA PIAZZA PERGOLESI A PIAZZA FEDERICO II: Corteo storico con i sindaci della Vallesina, la regione Marche e con la partecipazione dei gruppi ospiti;

ORE 16:30/19:30 – PIAZZA PERGOLESI: Giochi tradizionali in legno a cura della Ludoteca “La Girandola” di Jesi;

ORE 17:30: CHIESA SAN NICOLO’: “Cantando per le piazze del Palio” a cura della corale Santa Lucia (Diretta da Giorgia Pesaresi);

ORE 17:45 – PIAZZA FEDERICO II: Privilegio, discorsi autorità (sindaco di Jesi, esponenti della regione e dell’Ente Palio), abbinamento arcieri con i comuni, ringraziamento gruppi ospiti, premiazione XII° concorso piatto tipico e assegnazione premio San Floriano;

ORE 18:30 – CATTEDRALE: Consegna del cero e benedizione alla città da parte del vescovo di Jesi;

ORE 19:00: Esibizione della corale Santa Lucia (Diretta da Giorgia Pesaresi);

ORE 19:00/24:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Musica itinerante a cura dei “Castigamatt”;

ORE 19:15 – DALLA CATTEDRALE A PIAZZA BACCIO PONTELLI: Corteo storico;

ORE 21:15 – DA PIAZZA PERGOLESI A PIAZZA COLOCCI: Corteo storico notturno con fiaccole;

ORE 21:45 – PIAZZA COLOCCI: Gara di tiro con l’arco storico con i rappresentanti dei Comuni valido per assegnazione Palio di San Floriano;

ORE 21:45 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: “Circo Flambé” spettacolo di giocoleria, clowneria, fuoco e acrobatica aerea a cura del gruppo Fuochi Fatui;

ORE 22:00 – SALA VALERI DEL MUSEO DIOCESANO: Spettacolo teatrale a cura del Gruppo di teatro dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 22:15 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Esibizione della Saltica di San Floriano;

ORE 22:30 – PIAZZA FEDERICO II: “KORE, la danza delle stagioni” spettacolo degli sbandieratori dell’Ente Palio San Floriano di Jesi;

ORE 21:30/23:30 – VIE DEL CENTRO STORICO: Esibizioni itineranti dei gruppi Tamburi e del gruppo Armati dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 23:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: “Circo Flambé” spettacolo di giocoleria, clowneria, fuoco e acrobatica aerea a cura del gruppo Fuochi Fatui;

ORE 24.00 – Fine esibizioni e chiusura delle taverne.

DOMENICA 11 MAGGIO – PALIO DI SAN FLORIANO

ORE 8:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: ritrovo degli arcieri;

ORE 9:00/13:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: XIV Torneo di arco storico ”Don Mario Bagnacavalli”;

ORE 10:00/22:00 – PIAZZA DELLA REPUBBLICA: Mercatino Medievale;

ORE 10:00/12:30 – 17:00/20:00 – GALLERIA DEL PALAZZO DEI CONVEGNI: Inaugurazione Mostra Fotografica “Quando la Natura è una festa Imprevedibile” a cura del Circolo Culturale jesino Massimo Ferretti

ORE 12:00 – VIE DEL CENTRO STORICO: Apertura delle taverne;

ORE 16.00/24.00 – CENTRO STORICO: Artisti di strada;

ORE 16:45 – DALL’ARCO CLEMENTINO A PIAZZA FEDERICO II: Corteo storico con la partecipazione dei gruppi ospiti;

ORE 17:45 – PIAZZALE DEI PARTIGIANI: Gara equestre valevole per l’assegnazione del Palio dei Comuni a cura della UISP;

ORE 18:00 – PALAZZO SANTONI: Esibizione della corale San Francesco dal titolo “Viole di primavera”;

ORE 17:30/19:30 – SCAVI DI SAN PIETRO: Visita agli scavi di San Pietro a cura della sede di Jesi di Archeoclub d’Italia. Per prenotazioni inviare una mail a: archeoclubjesi72@gmail.com

ORE 18:00 – PIAZZA FEDERICO II: Ringraziamenti, premiazione del XIV Torneo “Don Mario Bagnacavalli” ed esibizione dei gruppi ospiti;

ORE 19:15 – PIAZZA FEDERICO II: Corsa dei carretti a cura dell’Ente Palio San Floriano;

ORE 21:00/23:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Esibizioni dei gruppi storici di Jesi, premiazioni e consegna del Palio di San Floriano al comune vincitore;

ORE 23:30 – PIAZZA BACCIO PONTELLI: Spettacolo conclusivo, Fontane danzanti musicali: “L’Imprevedibilità dell’acqua”

ORE 24.00 – Fine esibizioni e chiusura delle taverne.