Pesaro, musei e mostre per le festività di Pasqua: ecco cosa fare

PESARO – Cosa fare per le festività pasquali? A Pesaro musei, monumenti ed eventi espositivi offriranno varie opportunità. Ecco le aperture di Pesaro Musei e dei vari luoghi della cultura nel lungo weekend fino a martedì 22 aprile.

Palazzo Mosca-Musei Civici con le raccolte di ceramica, dipinti e arti decorative su cui svetta l’Incoronazione della Vergine di Giovanni Bellini e Casa Rossini dove respirare l’atmosfera speciale della casa natale del compositore, aperti tutti i giorni da giovedì 17 a martedì 22 aprile con orario continuato 11-17. Al Museo Nazionale Rossini – pronto ad accogliere il pubblico per un viaggio a 360° nella vita e nelle opere di un genio assoluto della musica – porte aperte da venerdì 18 a lunedì 21 aprile con orario 10-13, 15-18. A Palazzo Mosca, esperienza imperdibile alla Sonosfera® – l’anfiteatro tecnologico per l’ascolto profondo di ecosistemi e musica unico al mondo – con i due programmi tra ambiente e arte: da venerdì 18 a Pasquetta, Frammenti di Estinzione nell’Orologio Climatico per riflettere sul futuro del nostro pianeta h 12 e 16 e Raffaello in Sonosfera® per celebrare la grandezza del ‘divin pittore’ alle h 11 e 15.

Apertura su prenotazione per la domus di via dell’Abbondanza dove si ammirano i resti di una dimora signorile di prima età imperiale, riccamente decorata con mosaici, alle pareti le proiezioni tridimensionali degli antichi ambienti e per l’area archeologica di Colombarone sul Parco San Bartolo – con il suo antiquarium – che conserva i resti di una ricca residenza tardo-imperiale sulle cui strutture, a partire dalla metà del VI secolo d.C. si insedia il complesso cristiano della basilica di San Cristoforo ad Aquilam.

Questi i giorni per andare alla scoperta della storia della città dal punto di vista della sua marineria con il Museo della Marineria Washington Patrignani: giovedì 17 aprile orario 9:00 – 12:30, venerdì 18 orario 15:00 -19:00, domenica di Pasqua 9-12.30. Tra i beni dell’Arcidiocesi di Pesaro, il Museo Diocesano – che testimonia con reperti archeologici e beni storicoartistici l’operato della chiesa pesarese nel tempo – sarà aperto da giovedì 17 a lunedì 21 aprile con orario 10-13 e 15.30-18.30 mentre la chiesa del nome di Dio, sintesi perfetta tra architettura e scenografia, sarà visitabile sabato santo 15.30-18.30 e domenica di Pasqua 10-13 e 15.30-18.30.

Nel circuito di Pesaro Musei anche i due luoghi per gli appassionati delle due ruote, con e senza motore. Visitabile a Pasqua e Pasquetta con orario 16-19, il Museo Officine Benelli nella sede storica della Benelli (via Mameli) che espone la preziosa collezione di 150 motociclette del brand che ha fatto grande ‘Pesaro Terra di piloti e motori’. Visitabile su prenotazione, il Museo della Bicicletta di Palazzo Gradari offre un excursus cronologico dal 1930 fino ad oggi con la storia gloriosa del mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza.

Domenica 20 aprile con orario 15-19.30, a Santa Maria Dell’Arzilla si visita la Casa Museo Gentiletti, la fucina-studio dello scultore pesarese (1947 – 2010) lavoratore di metalli pesanti e abile cesellatore, che raccoglie 40 anni di ricerca artistica tra opere, bozzetti, strumenti di lavoro e materiali video.

Per un itinerario nelle tradizioni del saper fare della città, i tre Musei d’Arte del Liceo Artistico Mengaroni – il CAME con le ceramiche, il MAME con i metalli e il TAME con la tessitura – sono visitabili venerdì 18 e martedì 22 aprile (9.30-12.30).

Accanto a musei, monumenti ed edifici storici, un’interessante scelta di mostre.

Doppia offerta in Pescheria. Nel loggiato ‘Verso il Museo Giuliano Vangi. Il Maestro della forma’: una selezione importante – 67 sculture imponenti di grandi dimensioni e due resine dipinte – del lascito Vangi (1931 – 2024) pervenuto per legato testamentario al Comune: un omaggio al ‘Maestro della scultura’ nato a Barberino di Mugello che aveva scelto Pesaro come sua città d’adozione. Nella chiesa del Suffragio, Exstingui di Michele Turriani, primo protagonista di ‘Esercizi spirituali’, doppia personale che apre la programmazione 2025 del Centro Arti Visive Pescheria. In mostra tredici fotografie frutto di una riflessione sul genere del Memento Mori e delle Vanitas nella storia dell’arte europea che invita il pubblico a riconsiderare l’intero rapporto uomo/natura. Sabato 19 aprile (ore 17.30) allo spazio bianco – sede della Fondazione Pescheria dedicata alla fotografia e all’immagine -, inaugura Jaku, personale di Elisa Farina a cura di Roberta Ridolfi che propone un ciclo di lavori incentrati sulle architetture abbandonate, ricercate e osservate in silenzio, fino a percepire il palpito di vite che un tempo le abitarono. Alla Galleria Rossini, la sesta edizione della mostra collettiva d’arte che espone pittori, scultori e ceramisti pesaresi ‘Arte Solidale’, progetto nato nel 2019 per iniziativa dell’associazione di volontariato ‘Piattaforma Solidale’.

Non mancano le attività in tema pasquale.

Domenica 20 aprile (ore 16), il Museo Nazionale Rossini offre la visita guidata ‘Rossini senza confini. I viaggi e le influenze internazionali nella sua carriera’ nell’ambito della rassegna “Oltre la musica, dentro la storia. Viaggio a 360° intorno alla figura di Rossini”. Il percorso è dedicato non solo ai frequenti trasferimenti del maestro che, come tutti gli operisti, ha viaggiato molto, affrontando le difficoltà nell’utilizzo dei mezzi di trasporto dell’epoca, ma anche alla diffusione della sua musica da Napoli a Venezia, da Vienna a Londra fino a Parigi. Così come Gioachino nel suo periodo di formazione a Bologna, aveva conosciuto la tecnica di Bach e Mozart, successivamente le innovazioni introdotte dal genio pesarese sono diventate un riferimento per i compositori e i protagonisti del mondo dell’opera, grazie ai suoi numerosi capolavori che hanno conquistato i teatri italiani ed europei. Compresa nel biglietto di ingresso (prenotazione consigliata) 0721 1922156 info@museonazionalerossini.it. Martedì 22 aprile alle 11 ai Musei Civici il laboratorio per bambine e bambini 6-10 anni ‘Non rompere l’uovo nel paniere!’ storie di uova strampalate e strapazzate partendo da Humpty Dumpty l’uomo uovo e la sua filastrocca. A seguire una ricerca di gusci e uova sode, simboli di rinascita e festività. Una caccia alle uova dentro e fuori al museo pieno di esercizi, enigmi ed equilibri. Costo € 4,00 a persona, prenotazione consigliata 0721 387541.

Orari e info su

www.comune.pesaro.it www.persaromusei.it