Pesaro, controlli al parco Miralfiore: rinvenuti hashish e marijuana, nei guai 26enne gambiano e 22enne italiano

PESARO – Nell’ambito degli obiettivi individuati in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, prosegue il servizio straordinario di controllo e verifica sul territorio denominato “Alto Impatto” presso il parco Miralfiore di Pesaro, finalizzato al contrasto della criminalità, dell’immigrazione clandestina e del degrado urbano e sociale da parte delle Forze dell’Ordine, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza con l’ausilio della Polizia Locale di Pesaro e unità cinofila.

Nel pomeriggio di ieri 17 luglio, nello svolgimento del suddetto servizio, personale della Squadra Mobile deferiva all’autorità giudiziaria un cittadino extracomunitario di 26 anni per il reato di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, di fatto senza fissa dimora, regolarmente soggiornante, disoccupato e pregiudicato, nell’atto di cedere un grammo circa di sostanza stupefacente, hashish, ad un cliente locale, che, successivamente controllato e trovato in possesso della sostanza, confermava l’acquisto. Successive operazioni di perquisizione compiute a carico del gambiano permettevano di rinvenire e sequestrare la somma di 50 euro ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio nonché, a mezzo del cane Hermes dell’unita cinofila della Questura di Ancona, nelle immediate vicinanze dello straniero, un ulteriore involucro contenente alcuni pezzi della medesima sostanza del peso complessivo di grammi 3 circa. Per quanto sopra lo stesso veniva indagato in stato di libertà per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

Nello stesso contesto, all’interno del piazzale, il cane Hermes riveniva, in altri due luoghi diversi, altri involucri contenenti pezzi di hashish per un peso complessivo di grammi 7 circa.

Personale delle Volanti, dopo un accurato controllo nei confronti di un cittadino italiano di anni 22 che destava sospetto, lo ha deferito per il reato di cui all’art 73 c. 5 DPR 309/90. Lo stesso è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, opportunamente sequestrate: 8.28 gr di marijuana e 7,77 gr di hashish.

Sempre nei pressi del Parco Miralfiore lo stesso personale ha deferito all’autorità giudiziaria anche un cittadino marocchino di anni 19 per il reato di furto di bicicletta.