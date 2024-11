Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative del Comune di Pesaro

PESARO – Mostre, letture, riflessioni, flash-mob, un concerto e un consiglio comunale monotematico dedicato al tema della violenza contro le donne. Sono alcuni degli appuntamenti che il Comune di Pesaro organizza e sostiene con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio, in occasione del 25 novembre. «Una giornata che ci ricorda quanto sia importante mantenere i riflettori accesi su un tema che, anno dopo anno, sta diventando sempre più una piaga di una società sempre più maschilista. Non possiamo e dobbiamo nasconderci: serve un investimento importante in termini di sensibilizzazione ed educazione ai rapporti sociali e sentimentali, soprattutto nelle giovani generazioni che si affacciano ai nuovi amori e che potranno essere, nel loro futuro, migliori di quelle attuali», ha commentato il sindaco Andrea Biancani.

Lunedì 25 novembre appuntamento alle 10, in piazza della Creatività, con “Per non restare in silenzio“, performance di sensibilizzazione degli allievi 3-4 sez. grafica del Liceo artistico Mengaroni a cura dei loro insegnanti. Così l’assessora alle Politiche Educative e Giovanili Camilla Murgia: «Una grande e articolata giornata, con tante iniziative, per le scuole e con le scuole, pensate per coinvolgere attivamente le nuove generazioni nel contrasto alla violenza di genere. Tante le azioni in programma che dimostrano quanto trasversale e condivisa sia nella nostra città la lotta a ogni forma di odio, ancora di più verso le donne. I fatti di cronaca delle ultime settimane ci allertano su un aspetto dell’emergenza molto sensibile, l’età molto giovane delle vittime, che ci obbliga a una responsabilità ancora maggiore di contrasto e azioni collettiva, per sradicare ogni forma di patriarcato, in qualsiasi generazione».

Alle ore 10.30 verrà inaugurata la “panchina rossa” dedicata alle vittime di femminicidio, davanti alla farmacia comunale di Soria in via Laurana 1. L’iniziativa è organizzata da Aspes, Farmacie Comunali di Pesaro, Assofarm, Comune di Pesaro.

Alle ore 11, nel Salone Metaurense della Prefettura, la firma del rinnovo del “Protocollo di rete Virginia”, per la definizione di strategie e percorsi condivisi di accoglienza e di uscita dalla violenza- 2024-2026. Luca Pandolfi, assessore alle Politiche Sociali: «È importante contrastare ogni forma di violenza con una risposta di tutte le istituzioni coordinate in rete, Con questo scopo è nata la “rete Virginia”, ma è altresì fondamentale spingere su azioni concrete che riguardano il reinserimento sociale e lavorativo di tutte le persone vittime di violenza di genere. È questo è anche ila finalità dell’azione che svolgiamo con il Centro anti violenza. Un protocollo che verrà rinnovato lunedì, una rete di sostegno per le donne che subiscono maltrattamenti e violenze che raggruppa ambiti sociali, prefettura procure, forze dell’ordine, sanità, ordini professionali».

Alle 16 il Consiglio comunale monotematico, nella sala del Consiglio del Comune di Pesaro, insieme alle operatrici di Percorso Donna e Labirinto. «La violenza contro le donne è diventata un’emergenza sociale, dobbiamo continuare a lavorare affinché possa affermarsi una cultura del rispetto, della parità e della non violenza – dice l’assessora alle Pari Opportunità Sara Mengucci –. La sinergia tra associazioni ed istituzioni è preziosa perché attiva servizi e progetti fondamentali per la sensibilizzazione sul tema. Dal 2009 a oggi si è fatto tanto: la strada è ancora lunghissima, perché la questione racchiude tanti risvolti su cui è necessario concentrare l’attenzione, ma esiste una rete di servizi, dal Centro Antiviolenza, alle Case di Emergenza, al progetto specifico sugli uomini maltratti, che funziona; ma oltre la rete istituzionale e l’impegno del terzo settore è necessario che, tutti insieme, cooperiamo a una rivoluzione culturale, uomini e donne insieme, che sradichi la cultura patriarcale. Il nostro impegno deve essere quotidiano e condiviso, perché si arrivi a non parlare mai più di violenza contro le donne».

A seguire sempre in sala del Consiglio del palazzo Comunale, alle ore 18.30, “Memorie come polvere – Polifonia per Virginia Del Mazzo”, il reading tragicomico da Giacomo Leopardi e Bessie Smith. Di e con Romina Antonelli e Paola Galassi, direzione artistica Giampiero Solari.

Il 25 novembre si concluderà in musica, con il Concerto per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne dell’Orchestra Olimpia, che propone, alle ore 21 al Teatro Rossini di Pesaro. Una serata di musica e impegno realizzata in collaborazione con la Cooperativa Labirinto che gestisce sul territorio provinciale diversi servizi per il contrasto alla violenza di genere (Centro Antiviolenza di Pesaro “Parla con noi”, Casa Emergenza Ipazia, Servizio VOCI, di supporto ai minori vittime di violenza assistita, Centro Uomini autori di Violenza DICO TRA NOI). L’evento si aprirà con l’intervento da parte delle professioniste della Cooperativa Labirinto impegnate nei servizi che parleranno di violenza di genere, di violenza assistita, dei servizi offerti, offrendo uno spaccato sulla realtà provinciale. Nel corso della serata ci saranno altri momenti di riflessione per sensibilizzare sull’importanza della non violenza e del rispetto delle donne. Orchestra Olimpia, diretta da Francesca Perrotta e con Roberta Pandolfi al pianoforte, eseguirà l’Ouverture da Il Signor Bruschino di Gioachino Rossini, il Concerto per pianoforte e orchestra n. 9 KV271 Jeune homme di Wolgang Amadeus Mozart, Elegia del compositore contemporaneo pesarese Danilo Comitini e Musica per archi, trombe e percussioni della compositrice polacca Grazyna Baczewicz. BIGLIETTI – Posto unico € 20. Ridotti: soci Orchestra Olimpia € 15, da 12 a 25 anni € 5. Gratuito fino a 12 anni. Biglietti acquistabili online sul circuito Vivaticket o al botteghino del Teatro dal mercoledì al sabato dalle 17 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo anche dalle 10 alle 13 e dalle 17 ad inizio spettacolo.

Martedì 26 novembre, ore 20.45, la Biblioteca di Borgo Santa Maria propone la serata “Donne – Parole nel silenzio”. In programma la presentazione del libro Il taglio dello scoglio (Affinità Elettive, 2023) di Enrichetta Vilella, scrittrice e direttrice dell’Area Pedagogica presso la Casa Circondariale di Villa Fastiggi. Conversano con l’autrice, Gabriela Guerra responsabile differenza di genere e pari opportunità della cooperativa Labirinto e Simone Poggiali coordinatore CUAV/Centro Uomini Autori di Violenza. Letture di Isabella Galeazzi e Roberto Rossini, suoni e parole di Andrea Vincenzetti. Per l’occasione nelle sale della biblioteca sarà allestita la mostra “Nelle tue scarpe” con le opere degli allievi del Liceo Artistico Mengaroni.

Marche Multiservizi per tutta la settimana, illuminerà di rosso la sede dell’azienda in via dei Canonici a Pesaro. Un piccolo ma simbolico gesto per ricordare le vittime della violenza di genere e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza di promuovere e diffondere in ogni ambito della società una cultura inclusiva e del rispetto.

Alla Farmacia Comunale Soria in via Laurana Aspes inaugura una panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza di genere, del femminicidio e del vuoto che ha lasciato ogni donna uccisa. Alla cerimonia di lunedì 25 novembre sarà presente il presidente di Aspes, Luca Pieri, e il sindaco di Pesaro Andrea Biancani. Un messaggio concreto di attenzione su tema così importante che il gruppo Aspes ha voluto lanciare proprio nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La mattinata del 25 prevede altre tre inaugurazioni di panchine rosse collocate davanti alle Farmacie Comunali del gruppo Aspes di Gabicce Mare, in via Romagna 52, di Cattolica, in via Del Prete 1, e di Riccione in viale Puccini 9.