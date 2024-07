Pesaro, la festa del porto al gran finale con fuochi d’artificio, mercatini e corteo di barche

PESARO – Festa del porto, tutto pronto per il gran finale e i fuochi d’artificio di domenica 7 luglio.

Si comincia alle 10 con la messa solenne celebrata dall’arcivescovo, monsignor Sandro Salvucci, nella chiesa parrocchiale, mentre in contemporanea si terrà il motoraduno in mare organizzato dal Moto club Tonino Benelli in Calata Caio Duilio e, ancora, alla rotonda Bruscoli il Sub Tridente proporrà “Sott’acqua con noi”. Alle 11.30 l’atteso corteo di imbarcazioni per il getto della corona in memoria dei caduti in mare. Le autorità come da tradizione saliranno a bordo della Queen Elisabeth. Nel pomeriggio dalle 18 in calata Caio Duilio il mercatino dell’artigianato, degli hobbisti e lo street food. Qui troveranno posto anche i caratteristici stand artigiani e piccolo commercio tipico “Le piazzette dei mestieri e dei Sapori” ideato da Cna Agroalimentare e Cna Artistico Tradizionale in collaborazione con Copagri

Tra gli stand oggetti Made in Marche (calzature da uomo e donna, cappelli di Montappone, ceramiche, oggetti in vimini, in legno, bigiotteria). In vendita prodotti enogastronomici con specialità provenienti da tutta la regione (ciauscolo e i salumi tipici delle Marche; la mozzarella di bufala marchigiana; la pasta di Campofilone; le salse i tartufi; dolci, farine, confetture; formaggi e miele).

Alle 21 la musica con Joe Castellani e alle 23.15 i tradizionali fuochi d’artificio attesi come sempre dai pesaresi che si riverseranno in migliaia in zona mare per assistere allo spettacolo che conclude in modo scoppiettante una delle feste più amate e longeve. Non va dimenticata l’estrazione della lotteria di beneficenza lunedì 22 luglio alle 10.30