Ferragosto clou, la Guardia Costiera dispiega 100 militari

Imponente la macchina della prevenzione messa in moto dalle varie Capitanerie di porto della regione. Sorvegliati speciali i quasi duecento chilometri di costa. Controlli via terra e via mare, anche con l'ausilio delle motovedette. I consigli per una balneazione sicura

ANCONA – Ferragosto di fuoco, il clou dell’estate nelle prossime 24 ore. Scende in campo l’imponente macchina della Guardia Costiera delle Marche. Sorvegliati speciali i quasi duecento chilometri di costa, con un dispiegamento di militari non indifferente: saranno infatti 100 in tutta la regione gli uomini e le donne ripartiti in ben tredici uffici marittimi.

Dodici le unità navali che sono pronte a partire per vigilare sulla sicurezza di bagnanti e diportisti. Altrettante le pattuglie così dette automontate che percorreranno tutto il litorale, in stretto coordinamento con le motovedette in mare e le Sale Operative delle Capitanerie di Ancona, Pesaro, San Benedetto, Fano, Civitanova Marche e Porto San Giorgio.

E anche i Carabinieri forestali faranno la propria parte, sorvegliando le aree naturali e le varie spiagge. L’invito che perviene dalla Guardia Costiera è rivolto a tutti gli utenti del mare. Dalla Sala operativa arriva la raccomandazione alla massima prudenza, all’osservazione delle regole nelle attività sia di balneazione che di navigazione, affinché entrambe si svolgano nelle rispettive zone riservate, senza dunque quelle invasioni che provocano rischi e pericoli e per cui la vigilanza preventiva – dicono – sarà ferrea.

Viene inoltre consigliato a chi vorrà fare il bagno dalle imbarcazioni a motore di gettare l’ancora anche se la sosta è di pochi muniti, di spegnere il propulsore e solo dopo di bagnarsi. Il tutto va fatto in assenza di vento e in condizioni di mare ottimali.

Il moto delle eliche o degli idrogetti non è compatibile con chi nuota attorno alla propria imbarcazione, è raccomandato di mantenersi molto vicini alla propria imbarcazione – e di non andare verso le unità estranee che fossero prossime, sempre per gli stessi motivi di sicurezza – in modo da raggiungerla poi con facilità. Ogni procedura diversa da questa costituisce pericolo per sé e per gli altri.

La Guardia Costiera di Ancona segnala ed esorta di riferirsi per qualsiasi emergenza in mare al numero unico 1530. A rispondere, sarà la Sala Operativa più prossima. In alternativa, rivolgersi al numero unico di emergenza territoriale 112 Nue. Nei giorni scorsi, la Sala Operativa di Ancona ha coordinato una imponente operazione di soccorso al largo di San Benedetto del Tronto, per una donna incinta con minacce di aborto che si trovava a bordo della nave da crociera Costa Deliziosa. In quel frangente, era intervenuta la motovedetta e l’elicottero Nemo 11-12, partito da Pescara. Lo stesso elicottero che si è alzato in volo per una segnalazione di scomparsa di un turista tedesco (clicca qui). I suoi abiti erano stati ritrovati abbandonati in spiaggia. Si è temuto il peggio, ma si era soltanto allontanato e fortunatamente è stato ritrovato in buona salute.