FANO – Sta per nascere il nuovo consiglio comunale di Fano. In attesa di sapere chi saranno i nuovi assessori, decisione che dovrebbe arrivare nel pomeriggio odierno, si delinea, in base ai voti, il nuovo volto del consiglio comunale che governerà la Città della Fortuna: non mancano certo le novità e soprattutto le esclusioni eccellenti tra coloro che hanno seduto per lungo tempo tra le stanze dei bottoni di Fano.

Tra gli assenti illustri, vittime dell’ultima tornata elettorale e dei pochi voti racimolati dalla loro lista ‘Noi Civiche Fano’, gli ex assessori Etienn Lucarelli, Cora Fattori e Barbara Brunori; i primi due nomi avevano preso parte anche alle primarie del Pd con Mascarin e Fanesi.

Tra i sopravvissuti tra gli ex assessori c’è proprio Samuele Mascarin in quanto più votato in assoluto tra gli sconfitti. In consiglio anche gli ex assessori Sara Cucchiarini e Dimitri Tinti a cui si aggiunge Cesare Magalotti. Un solo posto per il M5S che spetterà a Francesco Panaroni.

Quindici saranno invece i consiglieri di centrodestra più la poltrona che spetterà di diritto al neo sindaco Luca Serfilippi. Voti alla mano, a sedere in consiglio per Fratelli d’Italia saranno Loretta Manocchi (413 voti), Lucia Tarsi (380), Davide Delvecchio (355), Francesco Cavalieri (339) e Andrea Montalbini (235).

Quattro gli esponenti della Lega: Alberto Santorelli (650 voti), Gianluca Ilari (480 ) Mario Alberto Rinaldi (250) e Davide Pieretti (249). Per ‘Fano Cambia Passo’ Alessio Curzi (356), Marco Bavosi (331), Luciano Cecchini (236) e Giuseppe Costa (188), ed infine un nome per Forza Italia (Fiammetta Rinaldi, 233) ed uno per i Civici Fano, ovvero Loredana Maghernino (114).