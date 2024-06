Fano, blitz all’ex Vittoria Colonna: quattro arresti per droga

FANO – Blitz, all’ex Vittoria Colonna: droga e 4 arresti. Carabinieri, agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale, con il supporto dell’unità cinofila, hanno fatto irruzione e trovato quattro persone senza fissa dimora. Erano in possesso di sostanze stupefacenti e di strumentazione collegata allo spaccio.

Gli estranei sono riusciti a entrare nonostante fossero state rafforzate le misure anti intrusione. Hanno fatto un buco nel muro per accedere. All’interno c’era un estremo degrado, con rifiuti sparsi ovunque. Qualcuno ha segnalato la loro presenza e le forze dell’ordine hanno agito all’alba per evitare la fuga.

In quattro sono stati portati in Commissariato per la loro identificazione e quindi arrestati per detenzione e spaccio di stupefacenti. Per uno dei 4 è stato necessario l’intervento di un’autoambulanza del 118 in quanto affetto da una malattia contagiosa contratta dalle precarie condizioni igieniche in cui viveva.

L’intero complesso del Vittoria Colonna, ormai abbandonato da decenni, è ora di proprietà dell’Invimit, che vorrebbe trasformarlo in un residence per gli anziani.

«Ringrazio le forze dell’ordine – ha scritto il sindaco Luca Serfilippi sui social – che sono intervenute tempestivamente e che hanno arrestato i 4 soggetti. Questo è un segnale importante che diamo contro il fenomeno dell’abusivismo poiché non tolleriamo queste situazioni in cui le persone occupano illegittimamente gli edifici. Come amministrazione continueremo ad adottare un atteggiamento duro nei confronti di spacciatori e di persone che delinquono. Ci impegneremo a definire una strategia condivisa con gli enti preposti affinché Fano sia il più sicura possibile. Rimarco che nella nostra città non vogliamo queste persone».