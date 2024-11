Determine e tempistiche, Perricci: «C’è chi partecipa al bando un anno prima»

PESARO – Determine e tempistiche. L’avvocata Pia Perricci, presidente di EvolviAmo Pesaro rileva: «Che non si dica che il Comune di Pesaro non è previdente. In data 30 maggio ha emanato la determinazione 1399 per “L’affidamento diretto per interventi per il mantenimento e/o inserimento di tirocini socio lavorativi finalizzati all’inclusione sociale a favore di persone con disabilità in carico ai servizi specialistici Ast Pesaro Urbino”. Durata dell’affidamento dal primo luglio 2024 al 30 giugno 2026 per un importo di 79.532,17 euro escluso Iva, con domanda da inoltrarsi entro il 10 giugno. Ebbene c’era chi, evidentemente un anno prima già sapeva che il Comune nel maggio 2024 avrebbe emanato tale determinazione».

Perricci prosegue: «La Cooperativa T41B infatti, in data 19 maggio 2023 inoltrava la domanda di partecipazione ad un bando che sarebbe stato emesso 1 anno dopo. Si legge nella determinazione 1633 del 27 giugno scorso: “Domanda prot. 63721 del 19 maggio 2023 da parte dell’operatore economico società Cooperativa T41B”. Premettiamo che non abbiamo nulla contro la T41B, ma non è corretto vincere un bando con una domanda presentata un anno prima dell’emissione. Un chiarimento alla città dev’essere dato. Ricordiamo che il sindaco Biancani il 29 settembre, dichiarò che avrebbe controllato tutti gli appalti e le fatture personalmente. Evidentemente questa determina gli è sfuggita».