Tavullia, a fuoco una cucina di un appartamento: 3 persone al pronto soccorso

I pompieri sono intervenuti in piazza Marchionni. I residenti sono stati portati in ospedale in via precauzionale

TAVULLIA – I vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Marchionni per l’incendio di una cucina in un appartamento al primo piano. La squadra VVF sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza il locale coinvolto. In via precauzionale le tre persone presenti nell’appartamento sono state portate al pronto soccorso dal personale del 118.

Nella serata di martedì (24 settembre), invece, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montanelli, a Pesaro, per l’incendio di materiale vario all’interno di un capannone. L’incendio è stato spento. Le squadre VVF, intervenute sul posto con tre autobotti e un’autoscala, hanno evacuato il fumo presente all’interno. Nessuna persona è rimasta coinvolta.