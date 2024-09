Pesaro, centralini intasati per prenotare la visita a Rocca Costanza. Biancani: «Ora accordo per il prossimo anno»

PESARO – Rocca Costanza sold out nel primo weekend e i centralini per le prenotazioni sono intasati per i prossimi appuntamenti.

L’apertura dello scrigno del Rinascimento pesarese piace. Lo sguardo dell’Amministrazione è già rivolto al 2025, per «preparare al meglio la programmazione estiva del prossimo anno, che ci auspichiamo avrà come protagonista Rocca Costanza, compatibilmente con i cantieri di restauro dell’edificio». È stato questo l’oggetto dell’incontro che si è svolto ieri a Urbino tra il sindaco Andrea Biancani, il vice sindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini e il direttore della Galleria Nazionale delle Marche a Urbino e della Direzione Regionale Musei Marche Luigi Gallo. «Un confronto costruttivo per ribadire la massima disponibilità del Comune di Pesaro di collaborare con chi avrà la gestione e la valorizzazione della Rocca da parte del Ministero, per far vivere uno dei beni culturali della città più amati dai pesaresi e dai turisti». A parlare sono i numeri e la «cascata di richieste che sta arrivando per visitare Rocca Costanza, che stanno letteralmente intasando i centralini», motivo per il quale invitiamo tutti ad avere pazienza e eventualmente prenotarsi compilando il form dedicato cliccando QUI .

«Ci abbiamo visto bene – prosegue Biancani – i cittadini hanno sete di Rocca Costanza e siamo sempre più convinti che debba diventare un monumento aperto, a disposizione della città». Come ricordano Vimini e Biancani: «nel week end che ci siamo lasciati alle spalle Rocca Costanza ha accolto 550 visitatori: 450 entrati gratuitamente durante i 9 accessi giornalieri dei “Weekend alla Rocca”, 100 che l’hanno visitata come tappa iniziale del Tour Capitale. Dunque tantissimi coloro che si sono prenotati per ammirare lo storico complesso che siamo riusciti a riaprire e restituire alla città nell’estate di Pesaro2024, grazie alla collaborazione preziosa dell’Agenzia del Demanio, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e dell’Archivio di Stato». “Un regalo alla città”, così è stato definito da sindaco e vice sindaco la riapertura di Rocca Costanza per la “bella” stagione 2024, che vede impegnati tutti per far sì che «a partire dal 2025 Rocca Costanza entri a tutti gli effetti a fare parte della nostra programmazione stagionale, con visite guidate ed alte iniziative, compatibilmente con i lavori di restauro che la impegneranno nei prossimi mesi».

L’incontro è stato anche l’occasione per porre le basi per il rinnovo del Protocollo d’intesa “per la valorizzazione integrata negli ambiti della cultura e turismo” siglato, nel 2022 dal Comune di Pesaro e la Direzione Regionale Musei Marche e la Galleria Nazionale delle Marche. Come spiega Vimini, «anche dopo lo straordinario anno della Capitale italiana della cultura 2024 vogliamo continuare insieme nella definizione di un programma pluriennale di iniziative congiunte, continuando a mettere in campo nuove forme di co-creazione che promuovo il patrimonio e il territorio. La città ha scelto la cultura come asse prioritario su cui indirizzare strategie operative e la promozione, grazie anche alle eccellenze custodite dalla Galleria Nazionale delle Marche e dai Musei che costellano il nostro territorio. Perle da hanno stupito i visitatori che ci hanno raggiunto in questi anni e che, sono sicuro, continueranno a farlo grazie a questa preziosa collaborazione».

I “Weekend alla Rocca” proseguono fino al 29 settembre. Ricordiamo che è possibile prenotarsi per partecipare ai “Weekend alla Rocca”, che sarà visitabile gratuitamente nei sabato e domenica fino al 29 settembre. Visto l’alto numero di prenotazioni

Per farlo è necessario prenotarsi almeno entro il giorno precedente alla visita al numero 0721 387541, via mail a info@pesaromusei.it, o tramite il form di prenotazione nel sito di Pesaro2024.it.

Gli ingressi sono previsti alle ore 10, 11.30, 12, 12.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 e 18.00.

Il complesso più imponente della città è visitabile anche con il Tour Capitale (con partenze alle ore 10.30 e 17 dall’Infopoint di Pesaro 2024 sotto ai portici del Comune, in piazza del Popolo 7), il percorso che svela alcuni dei più belli tra i tesori pesaresi: Rocca Costanza, Teatro Rossini, Museo della bicicletta, Domus di via dell’Abbondanza, ghetto ebraico e Sinagoga (il sabato sostituita dalla Chiesa del Nome di Dio). Prenotazione obbligatoria, max 25 partecipanti

Contatti: tel 0721 387655 / e-mail infopoint@pesaro2024.it, Incluso nella Card Pesaro Capitale.

TOUR “WEEK END ALLA ROCCA”

Date: sabato 7 e domenica 8 settembre; sabato 14 e domenica 15 settembre; sabato 21 e domenica22 settembre; sabato 28 e domenica 29 settembre.

Orari: ingresso gratuito da 30 minuti alle ore 10.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00.

Punto di partenza: ingresso Rocca Costanza.

Prenotazione obbligatoria (max 25 partecipanti a turno) entro il giorno precedente alla visita al numero 0721 387541, via mail a info@pesaromusei.it o tramite il form di prenotazione nel sito di Pesaro2024.it.