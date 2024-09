Lo scrigno del Rinascimento, da sabato i pesaresi potranno visitare Rocca Costanza gratis

Ecco i “Week end alla Rocca”, Biancani e Vimini: «Aperta gratuitamente per tutti i weekend di settembre; c’è posto per 2.000 visitatori»

PESARO – Visite a Rocca Costanza gratis per i pesaresi.

Arriva un regalo per i cittadini, il sindaco Andrea Biancani e il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Daniele Vimini lo annunciano: «Rocca Costanza apre gratuitamente per tutti i weekend di settembre, riusciremo a far innamorare quasi 2.000 persone». Per farlo, Biancani e Vimini hanno previsto i «“Week end alla Rocca”: 4 fine settimana di apertura, 72 tour gratuiti che si sommano a quello “Capitale” a cui poter partecipar per ammirare la corte interna, la splendida cappella e le stanze attigue appena restaurate per poi affacciarsi dal torrione est per una vista panoramica».

Il sindaco Andrea Biancani lo aveva promesso subito dopo aver avuto le chiavi dell’edificio, «A settembre, cercheremo di ampliare gli ingressi per consentire ai pesaresi e non solo che non riusciranno a partecipare al Tour Capitale, di accedere alla Rocca» aveva detto. È così che, da sabato 7 fino a domenica 29 settembre, ogni sabato e domenica, sarà attivo il tour “Week end alla Rocca” che renderà «ancor più straordinario l’anno di Pesaro 2024, grazie alla collaborazione preziosa dell’Agenzia del Demanio, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e dell’Archivio di Stato».

Per poter accedere ai “Week end alla Rocca” è necessario prenotarsi almeno entro il giorno precedente alla visita al numero 0721 387541, via mail a info@pesaromusei.it, o tramite il form di prenotazione nel sito di Pesaro2024.it.

Gli ingressi sono previsti alle ore 10, 11.30, 12, 12.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 e 18.00.

Il complesso più imponente della città sarà visitabile anche con il Tour Capitale, «che anticipa di 30 minuti le sue visite (con partenze, quindi, alle ore 10.30 e 17) per «approfittare della luce naturale e godere al meglio dello spettacolo della Rocca» e l’ordine delle tappe, «la prima sarà appunto la fortezza, le altre rimarranno invariate nei luoghi e negli orari» concludono Biancani e Vimini.

Inoltre, «Abbiamo deciso di prorogare il Tour Capitale fino alla fine del mese (era previsto fino al 15 settembre, ndr) offrendo altre 20 date per partecipare al percorso che svela alcuni dei più belli tra i tesori pesaresi: Rocca Costanza, appunto, e Teatro Rossini, Museo della bicicletta, Domus di via dell’Abbondanza, ghetto ebraico e Sinagoga (il sabato sostituita dalla Chiesa del Nome di Dio)». Prorogato anche il Tour Rossiniano (lunedì e venerdì, alle 10 e alle 16; tappe a Casa Rossini, Teatro, Museo Nazionale e Conservatorio) per scoprire Gioachino Rossini attraverso i luoghi che ne raccontano la grandezza.

TOUR “WEEK END ALLA ROCCA”

Date: sabato 7 e domenica 8 settembre; sabato 14 e domenica 15 settembre; sabato 21 e domenica22 settembre; sabato 28 e domenica 29 settembre.

Orari: ingresso gratuito da 30 minuti alle ore 10.00, 11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00.

Punto di partenza: ingresso Rocca Costanza.

Prenotazione obbligatoria (max 25 partecipanti a turno) entro il giorno precedente alla visita al numero 0721 387541, via mail a info@pesaromusei.it o tramite il form di prenotazione nel sito di Pesaro2024.it

ROCCA COSTANZA

Costruita fra il 1474 e il 1483, costituisce la più importante opera di fortificazione della città. Viene commissionata e pensata da Costanzo Sforza che perfeziona il sistema difensivo iniziato dal padre Alessandro nei primi anni della signoria sforzesca. Il progetto è avviato dall’ingegnere Giorgio Marchesi da Settignano e affidato dopo pochi mesi ad altri, forse a Luciano Laurana, la cui presenza a Pesaro è documentata da un contratto del 1476 per fornitura di materiale lapideo destinato alla Rocca. Trasformata in carcere nel 1864, la Rocca è stata ‘liberata’ da questa funzione nel 1989.

Altre info qui: Comune di Pesaro : Rocca Costanza