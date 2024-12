Biosfera e proiezioni sul palazzo delle poste, a Pesaro il Natale è digitale

PESARO – Si accende il Natale a Pesaro, nuovo format ma stesso calore. Cambia anche il nome, ecco allora “Pesaro, il Cuore del Natale”, inaugurato davanti a 5.850 persone presenti in piazza del Popolo per celebrare, insieme, l’inizio delle festività. «Un Natale diffuso che non lascia indietro nessuno – lo ha descritto il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, prima di dare il via al grande spettacolo -. Abbiamo scelto di dislocare le attrazioni nelle vie della città: dai mercatini in via Rossini, via San Francesco, via Pedrotti e P.le Collenuccio alla pista di pattinaggio in piazzale Marconi, ma anche il trenino e gli artisti itineranti che passeranno per piazzale Lazzarini, e la fattoria didattica per i più piccoli in piazzale Matteotti. Il Natale a Pesaro è ormai diventato un appuntamento fisso che riunisce tante persone e la cui cerimonia, ogni anno, è resa possibile grazie alla Prefettura e Questura di Pesaro e Urbino, nelle figure di Emanuela Saveria Greco e Francesca Montereali».

Poi, un ringraziamento anche a tutti gli organizzatori e volontari «che con grande spirito di collaborazione hanno realizzato uno spettacolo incredibile – hanno aggiunto il vicesindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini e l’assessora al Decoro Urbano, Francesca Frenquellucci -. Abbiamo creato un connubio perfetto tra musica, arte e innovazione. Un Natale da Capitale italiana della cultura, accompagnato sempre dalla Biosfera – simbolo di Pesaro 2024 – e, da oggi, anche dal “Light On”; uno spettacolo di Video Mapping unico nel suo genere».

Dopo i saluti istituzionali dal rinnovato palco della Biosfera, musica e giochi luminosi hanno guidato i cittadini in un’esperienza a 360°: dai musicisti sotto gli archi di palazzo Ducale, al “Light On”, lo spettacolo di Video Mapping che ha lasciato tutti a bocca aperta sulla facciata del palazzo delle Poste. Ancora la Biosfera con i suoi nuovi contenuti dedicati al Natale che ha fatto accendere l’albero, tempestato da centinaia di lucine, calde e avvolgenti. Poi le voci dei ragazzi del coro del Grillo d’Oro hanno dato il via a “Pesaro, il Cuore del Natale”, accompagnati da una bellissima sorpresa che ha fatto rimanere tutti col naso all’insù. Una nevicata, realizzata in materiale ecosostenibile e biodegradabile.

L’organizzazione si è svolta senza intoppi grazie alla presenza delle forze dell’ordine, i volontari della Protezione Civile e i Volontarx di Pesaro 2024. Ogni entrata all’interno della piazza è stata contata, garantendo la massima sicurezza per gli utenti.

LIGHT ON: il video mapping sulla facciata del palazzo delle Poste

Il video è stato ripartito attraverso dei capitoli. Un percorso subliminale su Pesaro, che mixa insieme temi come: musica, arte, teatro, natura, storia, innovazione, sostenibilità, tecnologia, il senso della scoperta, il cinema, in un canovaccio non delineato da una linea guida. Le immagini sono state avvolte da una musica emozionale e celebrativa che proiettano dentro un mondo subliminale, modificando e plasmando l’architettura del palazzo arrivando ai presenti solamente attraverso l’emozione specifica che ognuno sente. In occasione della cerimonia di accensione il maestro Roberto Molinelli ha creato secondo indicazioni dell’Art director, una musica personalizzata per la serata che ben si integra con il Video Mapping stralci personalizzati di Rossini, Sakamoto, Morricone, Zimmer, per dare uno spirito celebrativo e allo stesso tempo di festa all’ evento attraverso le immagini.

“Light on” verrà replicato ogni giorno. Ecco gli orari: dal lunedì al venerdì alle 19.15, 19.30 e 21; sabato e domenica alle 18.45, 19.30 e 21.

Il progetto: Art director architetto Riccardo Bocchini, direzione grafica visual designer Flavia Bocchini, musiche maestro Roberto Molinelli, assistente coordinamento musicale Melissa Mastrolorenzi.

In apertura del video mapping si sono esibiti i musicisti: Anna Serova (viola), Riccardo Bertozzini (chitarra elettrica), Gianmarco Petti (basso elettrico), Matteo Pantaleoni (batteria).

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DI “PESARO, IL CUORE DEL NATALE”: https://tinyurl.com/39rrhstw