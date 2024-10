Auditorium Scavolini, Malandrino (Fdi Pesaro): «Senza parquet per lo sport, come sono stati spesi 12 milioni?»

PESARO – Auditorium Scavolini, il consigliere Fdi Daniele Malandrino vuole vederci chiaro sulle funzioni del vecchio Palas di via dei Partigiani. Un’opera che ha avuto molti ritardi e un aumento di spesa da 3,5 milioni a 10. Con ampie critiche da parte dell’opposizione.

«Annunci roboanti, tempi biblici, costi lievitati e ora tante lacune e problematiche irrisolte. Il 29 febbraio 2024 l’allora Sindaco di Pesaro Ricci inaugura il ristrutturato Palazzetto dello sport di V.le dei Partigiani dicendo, tra le altre cose, queste parole “Oggi questo luogo diventa casa dello sport, ma anche della cultura”. Pochi giorni fa il neo Sindaco Biancani ha smentito di fatto le affermazioni del suo predecessore e ha messo in luce come il più volte annunciato fine lavori del Palas sia stata una chimera. In una intervista ha affermato “In questo momento non ci sono le condizioni per svolgere attività sportiva all’interno anche perché mancano specifiche attrezzature e soprattutto non c’è la pavimentazione. Sotto il piano di calpestio c’è il cemento e quindi va messo un parquet”. E ancora “Quella struttura non può diventare una palestra perché non è stata concepita per quella funzione”. Vien da chiedersi: ma come, dopo nove anni di lavori e costi triplicati rispetto al progetto iniziale, non vi è attualmente la possibilità di svolgervi attività sportive di nessun tipo?».

Malandrino attacca: «Non si possono spendere quasi 12 milioni per un impianto e poi usarlo solo per il Rof e poco altro e ancora più grave è il fatto che dentro la cifra spesa non si siano ricavati i soldi per montare anche un parquet malgrado nel progetto fosse previsto anche l’uso sportivo. Allo stato attuale il fatto di non poter disputare nessun tipo di attività sportiva oltre ad essere uno scandalo, considerata la carenza di impianti sportivi, crea gravi conseguenze a livello economico in virtù dell’impossibilità di organizzarvi manifestazioni sportive che a Pesaro portano un importante indotto economico. Come ho già avuto modo di dire la montagna ha partorito un topolino. Vogliamo vederci chiaro, e per questo Fratelli d’Italia, insieme a tutti i colleghi di centrodestra abbiamo chiesto di calendarizzare con urgenza la commissione nuove opere con un sopralluogo all’interno della struttura. Tanti i punti da chiarire perché se la struttura non sarà più che funzionante, gli sprechi si moltiplicheranno anche nei prossimi anni».