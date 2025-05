Fabriano, strade: asfaltature in città e nelle frazioni

FABRIANO – Sono ripresi la scorsa settimana i lavori previsti nell’ambito del piano asfaltature 2024-2025, dopo gli interventi realizzati durante l’autunno.

«Questa seconda fase rappresenta la continuità di un impegno concreto dell’Amministrazione sulla manutenzione delle strade, un tema molto sentito dai cittadini – dichiara la sindaca Daniela Ghergo –. Le risorse disponibili sono state destinate con criteri di priorità, tenendo conto dello stato di degrado delle pavimentazioni e della necessità di intervenire in maniera capillare, anche in diverse frazioni. Si tratta di un lavoro che richiede programmazione, ma che stiamo affrontando con serietà e visione d’insieme».

La ditta incaricata ha potuto riavviare le attività in presenza di condizioni meteorologiche idonee a consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza e nel rispetto degli standard tecnici.

In questi primi giorni di cantiere si è intervenuti su viale XIII Luglio, via Miliani, viale Moccia, viale Zonghi, via Di Vittorio, parte di via Rossi e la rotatoria di via Grandi. Gli interventi proseguiranno ora con un tratto nella frazione di Cesi, un altro ad Argignano, via Cuna della Chiesa a Marischio e infine via Nazario Sauro, che completerà il ciclo di interventi previsti in questa fase.



Parallelamente, la ditta appaltatrice provvederà al rifacimento dei tratti eseguiti durante l’autunno e che non hanno garantito uno standard qualitativo adeguato. Tali ripristini saranno effettuati a carico della stessa ditta, in conformità agli obblighi contrattuali.



Il valore complessivo degli interventi ammonta a circa 700mila euro, interamente finanziati con fondi comunali, e rappresenta un’azione importante per la sicurezza e la percorribilità delle principali vie cittadine e delle frazioni. A questo primo intervento seguiranno nuove opere connesse ai danni causati dagli eventi alluvionali, che riguarderanno principalmente le aree periferiche. Sono inoltre in fase di definizione ulteriori interventi mirati per il centro urbano.

«L’amministrazione ha scelto di intervenire sui punti più critici – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Vergnetta – anche procedendo per tratti non contigui, ma individuati secondo criteri di urgenza e necessità. Stiamo inoltre predisponendo un nuovo regolamento che imporrà obblighi più stringenti per chi realizza scavi sul suolo pubblico, al fine di tutelare maggiormente la qualità delle pavimentazioni stradali».



Resta temporaneamente esclusa da questa fase una parte della zona del Borgo, per motivi tecnici legati all’imminente avvio dei lavori di E-distribuzione per la realizzazione della nuova cabina di Marischio. Gli scavi interesseranno gran parte della città e in particolare la zona del Borgo.

L’amministrazione comunale valuterà, al termine di tali lavori, come intervenire su alcuni tratti particolarmente ammalorati, come viale Martiri della Libertà e viale IV Novembre.