Pesaro, agricoltori in rivolta: 150 trattori in strada. Ecco come cambia la viabilità

PESARO – Agricoltori in rivolta, cambia la viabilità in zona casello.

I trattori chiedono prezzi più equi per le proprie produzioni, meno burocrazia e la liberalizzazione dei Caa (Centri di assistenza agricola). A un anno dalle precedenti proteste dicono che «nulla è cambiato» e tornano a farsi sentire.

In occasione della manifestazione di protesta degli agricoltori della provincia di Pesaro, che si svolgerà domani martedì 28 gennaio a Pesaro (zona Case Bruciate, Torraccia, Tombaccia), sono previste modifiche e sospensioni temporanee alla viabilità a partire dalle 13.30, per il tempo necessario al transito dei trattori.

Il corteo, che conta oltre 150 mezzi, partirà dal punto individuato per il presidio, un fondo agricolo che si affaccia sulla rotatoria di fronte all’ingresso dell’autostrada in strada di Case Bruciate e proseguirà verso strada Montefeltro, via Mondini, via Milano, largo Ascoli Piceno, via Gagarin, strada Montefeltro e farà ritorno in strada Case Bruciate.

Sarà possibile circolare nel senso opposto di marcia del corteo, così come nelle rotatorie attraversate la circolazione sarà parzialmente consentita nella parte non percorsa dai trattori, salvo indicazioni dell’ultimo momento da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Nelle ore in cui si svolgerà il corteo saranno attive deviazioni per cercare di diminuire i rallentamenti al traffico: l’accesso e l’uscita dall’autostrada A14 è consentita passando per Borgo Santa Maria e la strada Montelabbatese.