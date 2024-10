PESARO – Affidamenti diretti, parla il Pd pesarese e replica stizzito al centrodestra. «La strumentalizzazione a cui stiamo assistendo da parte della destra è indegna e profondamente dannosa per la nostra città. Attaccare chi, come il vicesindaco Vimini e tutta la giunta, sta dimostrando massima collaborazione e disponibilità verso l’autorità giudiziaria, significa non voler fare chiarezza, ma cercare solo lo scontro per puro tornaconto politico. Un comportamento irresponsabile che danneggia il lavoro di chi è impegnato a far emergere la verità. Questa giunta ha da subito messo a disposizione tutti gli atti necessari per le indagini, mostrando una trasparenza totale e ribadendo il proprio impegno a costituirsi parte civile se emergeranno responsabilità individuali. A differenza dell’opposizione, noi stiamo lavorando in modo serio e responsabile, rispettando il percorso della magistratura, senza interferenze o proclami inutili».

Per il gruppo consigliare Pd «la destra pesarese, invece, continua con richieste insensate di dimissioni e dichiarazioni affrettate, che rischiano di inquinare e destabilizzare il lavoro degli inquirenti. Mentre noi ci impegniamo a sostenere il processo di giustizia, loro preferiscono alimentare la tensione e creare confusione, cercando visibilità mediatica senza fornire alcun contributo reale alle indagini. Questo modo di fare politica è pericoloso e irresponsabile. Attaccare chi collabora per far luce su eventuali errori significa minare la credibilità e la serietà del lavoro delle istituzioni, con il rischio di rallentare il percorso di verità e giustizia. La destra deve assumersi la responsabilità di questa condotta: lanciare accuse senza fondamento, solo per strappare un titolo di giornale, non solo non aiuta a chiarire la vicenda, ma danneggia gravemente l’immagine di Pesaro.

Noi continueremo a garantire la massima collaborazione con le autorità competenti, mantenendo il nostro impegno verso i cittadini e tutelando il percorso di crescita che ha portato la nostra città a un riconoscimento di valore nazionale come Capitale Italiana della Cultura. La politica di destra, invece, si assuma le responsabilità del grave danno che sta infliggendo alla comunità pesarese con le sue continue strumentalizzazioni e provocazioni».