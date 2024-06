Pieno di medaglie per le maceratesi al Campionato italiano di ruzzola a squadre

La sfida tricolore promossa dall’Asd Gsr Monte Cavallo e dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. In serie A vittoria per soli 40 centrimetri

MACERATA – Nella splendida cornice dei Monti Sibillini si è disputato il 28esimo Campionato italiano di lancio della ruzzola a squadre. Sotto l’egida della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, l’Asd Gs Monte Cavallo, presieduta da Graziano Cervelli e con la collaborazione del presidente provinciale Figest Macerata, Patrizio Romaldini, nel doppio week end del 1 e 2 giugno e dell’8 e 9 giugno, ha accolto nello splendido e tecnico ruzzodromo di Valfornace, lungo il percorso che porta da Fiordimonte a Fiastra, le migliori 56 formazioni nazionali di cui 16 di categoria A, 16 di categoria B e 24 di categoria C.

La squadra di Monte Cavallo, la Vixtor Halley e la Palombese Valfornace – tutti team maceratesi – hanno avuto la meglio sulle rispettive avversarie giunte alla finale dopo aver superato tre turni.

Molto belle le finali della categoria C (gara a 3) e quella della categoria B ma la sfida fra i perugini di Nocera-Rigali contro gli atleti locali di Monte Cavallo ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo metro, anzi fino all’ultimo centimetro. La squadra del presidente Mauro Sabatini, infatti, stava vincendo per 4 a 3 ed in molti credevano che ormai ce l’avrebbe fatta. Ma i giocatori del Monte Cavallo non si sono abbattuti ed hanno portato a casa il punto del 4-4. Altri tre lanci sono stati necessari per l’assegnazione del punto decisivo al fine di determinare la squadra Campione d’Italia ma entrambe le squadre hanno raggiunto questo traguardo quindi si è deciso per un’ultima sfida: due bellissimi lanci dei due giocatori di punta e quello del giocatore di Monte Cavallo superava di soli 40 centimetri quello dei giocatori di Rigali-Nocera. Grande esultanza dei maceratesi ed un pizzico di rammarico dei perugini che sono arrivati ad un soffio dal titolo italiano.

I piazzamenti finali sono risultati i seguenti:

Categoria A: primo posto per la Gsr Montecavallo, secondo posto per la Rigali-Nocera, terzo poosto a pari merito per Morano 2000 Fb (Perugia) e Corinaldo 1 (Ancona);

Categoria B: primo posto per la Vixtor Halley Matelica (Macerata) secondo posto per la Gsr Montecavallo (Macerata), terzo a pari merito per la Macelleria Mancini Ostra Vetere (Ancona) e Marischio 1 (Perugia);

Categoria C: primo posto per la Palombese Valfornace (Macerata, secondo posto per la Plasgomma Esanatoglia (Macerata, terzo posto per la Le Conce – Arcevia (Ancona).

Alla premiazione hanno presenziato il presidente nazionale della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, Enzo Casadidio, il vice presidente vicario, Valeriano Vitellozzi, il presidente regionale Marche, Matteo Capeccia, il presidente provinciale di Macerata, Patrizio Romaldini, il presidente nazionale di Specialità, Mauro Sabatini, il delegato Coni per la provincia di Macerata, Fabio Romagnoli, il sindaco di Monte Cavallo, Pietro Cecoli.

Prossimo appuntamento nazionale il Campionato italiano individuale in programma il 29 e 30 giugno a Valfornace.