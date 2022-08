Ruzzola, sport e memoria: a Monte Porzio il memorial Mauro Cursi

MONTEPORZIO – Si terrà nei giorni di sabato 20 e domenica 21 agosto un nuovo appuntamento con la ruzzola. La società Valcesano, associata alla Figest (Federazione Italiana Sport e Giochi Tradizionali), ha infatti organizzato per domani e dopodomani il I Memorial Mauro Cursi.

La ruzzola è uno degli sport riconosciuti come tradizionali dal Coni, in particolare nel centro Italia, e negli ultimi anni si sta diffondendo anche in altre regioni: sicuramente è uno dei più antichi, e viene praticato durante tutto l’anno. Addirittura uno dei primi documenti relativi a questo sport, tipicamente giocato nelle aree rurali interne, risale al 1465. Si racconta anche che venisse praticato da persone del clero ma che, a seguito di reazioni poco sportive e poco ortodosse, furono inibite dal parteciparvi.

Mauro Cursi

Eppure è uno sport che ancora resiste, eccome, tanto che si moltiplicano gli appuntamenti. La società mondolfese “Valcesano” è riuscita ad agganciare quasi trenta formazioni che si sono iscritte al torneo nato con l’intento di omaggiare un bravo giocatore, Mauro Cursi. Una persona speciale – ricorda Giancarlo Rossi – che ci ha messo la faccia e tanto impegno per promuovere questa attività e per superare alcune divergenze a livello nazionale. Scomparso prematuramente, ha lasciato in noi un ricordo indelebile ed è per questo, che si è pensato in qualche maniera, con una manifestazione dedicata a lui, di ringraziarlo per quello che è stato e per quello che ha fatto.

La premiazione avverrà nello storico ritrovo del Circolo Arci Alcide Cervi, a Ponte Rio di Trecastelli, alla presenza della famiglia di Mauro Cursi e del presidente nazionale Mauro Sabbatini di Nocera Umbra che, per l’occasione, parteciperà anche personalmente con la propria squadra.