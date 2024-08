Ricostruzione post sisma, primi contributi per il nuovo polo scolastico di Tolentino

TOLENTINO- «Si tratta di un’opera di fondamentale importanza non solo per Tolentino, ma per tutto il territorio maceratese. Come struttura Commissariale abbiamo anche aumentato la disponibilità di fondi a disposizione del nuovo polo proprio perché crediamo che la scuola sia un elemento imprescindibile per la rinascita del nostro territorio». Con queste parole il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli ha sottolineato l’aumento di fondi (circa 7 mln in più) previsto per il nuovo Polo scolastico di Tolentino.

La Struttura Commissariale Sisma ha liquidato il primo 20% del contributo programmato, ovvero euro 4.700.000,00 che fanno parte del totale di euro 23.500.000,00 a favore dell’intervento per il nuovo polo Scolastico di Tolentino che comprenderà il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il Liceo Coreutico “Filelfo, l’ITE “Filelfo” e l’IPIA “Frau”. La Struttura Commissariale, negli ultimi mesi, ha aumentato la disponibilità di fondi previsti per l’opera, circa 7 mln in più, sia per l’aumento dei prezzi e il necessario adeguamento ma anche per l’importanza e la strategicità che ricopre il nuovo polo.

L’aggiudicazione, dopo aver concluso la gara, è avvenuta a fine luglio, in procedura di appalto integrato. La ditta che eseguirà i lavori è l’“Apulia Srl”. Entro il mese di dicembre verrà consegnato il progetto definitivo, con l’inizio dei lavori nel gennaio 2025. Il polo sarà suddiviso in tre distinti corpi di fabbrica e potrà arrivare ad ospitare fino a mille alunni, suddivisi in 44 classi. L’ampiezza dell’area potrà permettere anche un eventuale futuro ampliamento fino alla realizzazione di 50 aule. Tutta la struttura sarà accessibile alle persone diversamente abili e, nella parte esterna del polo, ci saranno anche ampi spazi verdi, percorsi pedonali e quattro aree riservate a parcheggi, realizzate con pavimentazioni drenanti. L’edificio sarà ad elevata efficienza energetica (NZEB Nearly Zero Energy Building) , il cui funzionamento richiede una quantità di energia davvero minima.

«Si tratta – ha proseguito il Commissario Castelli – di un finanziamento scuola tra i più consistenti di sempre. Per le scuole di Tolentino abbiamo stanziato ben 48 milioni di euro. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Ufficio Ricostruzione, il presidente della Provincia Sandro Parcaroli e il Sindaco Mauro Sclavi per la fattiva e costante collaborazione. Abbiamo imposto un nuovo passo per la ricostruzione che deve proseguire con grande determinazione. Attraverso l’Ordinanza 31 – conclude Castelli – in tutta la regione Marche abbiamo messo in campo ben 228 interventi per un totale di 722 milioni di euro a favore degli istituti scolatici. È il segno che stiamo veramente cambiando ritmo per far rinascere totalmente i nostri territori».