L’Università di Macerata per il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025

MACERATA – Dal 7 al 23 maggio 2025, l’Università di Macerata partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile, la principale iniziativa nazionale promossa da ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, per diffondere i temi legati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale. L’Ateneo propone un ricco programma di iniziative aperte alla comunità universitaria e cittadina, che spaziano dal confronto scientifico all’impegno sociale, dalla cultura al benessere collettivo, grazie al contributo di Dipartimenti, Centri di ricerca e rappresentanti del corpo studentesco nella Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile.

Oggi l’avvio con la giornata di studio promossa dal Centro di ricerca sull’area mediterranea per riflettere sulle disuguaglianze di genere e la protezione dei diritti fondamentali nei contesti bellici e post-bellici. Mercoledì 7 maggio si susseguono tre appuntamenti. Il primo, “Diritto, intelligenza artificiale e medicina: un dialogo interdisciplinare”, apre un confronto tra etica, innovazione tecnologica e diritto. L’incontro “Libertà, sistema penale e stato di diritto” sarà la prima tappa di un ciclo dedicato all’analisi del decreto legge sulla sicurezza, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Macerata. Previsto il collegamento online della senatrice Ilaria Cucchi. Chiude la giornata l’avvio di “Biblioteche per il futuro”, che valorizza il ruolo delle biblioteche come strumenti educativi per la promozione della sostenibilità attraverso percorsi bibliografici tematici.

Giovedì 8 maggio è la volta di “Sostenibilità in rete”, evento che abbina la sensibilizzazione a un momento conviviale e di scambio con uno swap party, occasione per riflettere sul consumo responsabile e sull’economia circolare. Venerdì 9 maggio propone due iniziative: “Enpower the Future”, un hackathon del Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito del progetto europeo Enpower per immaginare città e università più sostenibili; e la visita guidata all’Ecomuseo di Villa Ficana con “Un pomeriggio all’Ecomuseo”, per approfondire pratiche di riuso e rigenerazione urbana. Martedì 13 maggio, oltre al workshop “Il coinvolgimento delle comunità per la sostenibilità del patrimonio culturale”, è in programma la proiezione del documentario argentino “La storia dell’acqua di Mendoza”, organizzata dal Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo per raccontare una storica lotta sociale per il diritto all’acqua. Venerdì 16 maggio l’iniziativa “A spasso per le vie della Macerata sostenibile” invita la comunità studentesca a una passeggiata urbana, alla scoperta di luoghi, persone e attività improntate alla sostenibilità.

Lunedì 19 maggio sono previsti due eventi. Il primo è dedicato alla presentazione del volume “Economia e sviluppo sostenibile. Green taxation in support of sustainability”, curato da Giuseppe Rivetti e Maria Assunta Icolari: un’analisi interdisciplinare dei modelli economici sostenibili. Il secondo, “Tessitori di bellezza. Immagina-azioni per un mondo gentile”, è un laboratorio artistico e relazionale del progetto Tessere tessere, rivolto a persone over 65, per promuovere inclusione sociale e connessione tra generazioni attraverso il linguaggio dell’arte, del movimento e della poesia. La partecipazione è gratuita e su prenotazione.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo: www.unimc.it.