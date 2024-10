Macerata, presto online il nuovo portale del Comune

MACERATA – Da mercoledì 23 ottobre sarà online il nuovo sito web del Comune di Macerata, finanziato con i

fondi Pnnr. Il portale è realizzato grazie alla sinergia e alla stretta collaborazione tra gli uffici Sistemi

Informativi e Comunicazione dell’Ente e Task srl. Si può accedere digitando l’indirizzo di sempre, ovvero:

www.comune.macerata.it.

«Con questa nuova operazione virtuosa il Comune di Macerata si mette in linea con un processo di razionalizzazione che riguarda tutta la pubblica amministrazione fornendo allo stesso tempo ai cittadini

un servizio di qualità – afferma l’assessore all’Innovazione ed E-government – Marco Caldarelli -. Il

finanziamento ottenuto ci ha consentito di realizzare interfacce digitali esposte al pubblico all’indirizzo

istituzionale coerenti, fruibili e accessibili, per far sì che tutti i cittadini ricevano le medesime e più

recenti informazioni rispetto all’Amministrazione, ai servizi che eroga, alle notizie e ai documenti

pubblici dell’amministrazione stessa. Allo stesso tempo, con il nuovo sito, mettiamo a disposizione una

serie di procedure erogate a livello comunale, come, ad esempio richiedere l’accesso agli atti, il

permesso di occupazione del suolo pubblico e ancora l’iscrizione al trasporto scolastico o all’asilo

nido».



«Si tratta di passaggio significativo nel campo della Comunicazione – interviene l’assessore alla

Comunicazione Riccardo Sacchi – che agevolerà i rapporti tra istituzione e cittadini. Il Comune di

Macerata con il nuovo sito è ora in linea con la normativa più recente in tema di comunicazione,

accessibilità e inclusione e questo significa alzare e migliorare il livello di conoscenza dei prodotti e dei

servizi che esso svolge ed eroga elevando il grado di trasparenza dell’attività».

Il nuovo sito risponde alle nuove prescrizioni dettate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), l’agenzia tecnica della presidenza del Consiglio che garantisce la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana coordinando tutte le Amministrazioni del Paese. Il cambiamento più sostanziale rispetto al sito che fino a domani sarà ancora online, riguarda l’organizzazione concettuale dei contenuti. Tutti i dati pubblicati nel nuovo sito saranno

interconnessi: questo permetterà, ad esempio, di ricercare un servizio erogato al cittadino e ottenere

simultaneamente i contatti dell’ufficio che lo fornisce, tutti i documenti necessari per ottenerlo, gli

argomenti correlati al servizio e altre notizie utili.

Comune di Macerata, il nuovo sito: come funziona



C’è inoltre un’associazione logica dei contenuti per argomento, in modo che selezionando ad

esempio l’argomento “Ambiente”, si avrà accesso ai servizi, alle notizie, ai documenti e agli uffici che

riguardano la tematica stessa. La grafica tiene in grande considerazione la facilità di lettura e adotta tutti gli accorgimenti necessari a una consultazione agevole. La combinazione di colori ad alto contrasto, la scelta del font e la disposizione spaziale degli elementi permettono una navigazione rapida e intuitiva.



Il menu principale posto in alto consente di accedere rapidamente alle quattro sezioni principali. Amministrazione contiene tutti i contenuti riguardanti gli esponenti politici, il personale, gli uffici e i

documenti. Novità è la sezione dedicata alle ultime notizie e agli avvisi pubblicati dal Comune.

Servizi raccoglie l’elenco completo di tutti i servizi erogati ai cittadini, che si possono trovare anche

attraverso un potente motore di ricerca posto all’ingresso della sezione. Vivere il comune, infine, presenta gli eventi e i luoghi di interesse del territorio comunale.

Sempre nella parte superiore del sito, sulla destra, sono raccolti tre dei tanti argomenti contenuti nel sito:

Turismo, Lavoro e Assistenza sociale.

Scorrendo in basso, la homepage ospita tre grandi sezioni per la consultazione rapida delle ultime news,

degli eventi e degli argomenti in evidenza.

Nella parte finale della pagina una serie di pulsanti indirizza a siti tematici e link utili per gli utenti.

Per introdurre gli utenti al funzionamento del nuovo sito è stato predisposto un mini tutorial

pubblicato nel canale youtube https://www.youtube.com/watch?v=U4OzxOkfJ3w