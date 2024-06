Era ai domiciliari a Treia, i carabinieri lo vedono rientrare col caffè in mano: 28enne denunciato

TREIA – Era agli arresti domiciliari, i carabinieri lo vedono rientrare in casa con il caffè in mano: «Sono stato dal dottore». Ventottenne denunciato per evasione, da quanto emerso anche nei giorni precedenti si era allontanato da casa per recarsi al bar.

Il giovane è uno dei sette denunciati nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Macerata, guidata dal tenente colonnello Giorgio Picchiotti, mentre erano impegnati in servizi di controllo sul territorio di competenza. Servizi ai quali si è aggiunto un controllo straordinario disposto dal comandante provinciale, il colonnello Nicola Candido, per la serata di sabato scorso (15 giugno) che ha messo in campo le pattuglie delle Stazioni, del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Operativo, supportate da un’aliquota del Nas di Ancona. Nell’ambito di questo servizio straordinario sono stati sottoposte a controllo 91 persone (di cui 26 stranieri), 8 che erano agli arresti domiciliari e 37 auto, in più sono stati verificati 30 obiettivi sensibili tra i quali 7 esercizi pubblici e sono state elevate 3 contravvenzioni amministrative per violazioni al codice della strada, una persona è stata denunciata per guida in stato di ebrezza, mentre un bar è stato sanzionato amministrativamente per violazioni di carattere igienico sanitario.

Nello specifico i militari delle Stazioni di Macerata e Montefano insieme ai militari del Nas di Ancona hanno eseguito un accurato controllo in un bar del centro di Macerata riscontrando irregolarità di vario genere per le quali sono scattate sanzioni amministrative pari a 1.000 euro per inosservanza dei requisiti generali in materia di igiene, con contestuale segnalazione all’Ast di zona e al Comune di Macerata. È invece un 33enne di Cingoli l’automobilista denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il giovane era stato fermato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile a Montecassiano in via Mattei (località Valle Cascia), sottoposto ad alcoltest aveva un tasso pari a 1,03 grammi per litro. Per lui è scattato anche il ritiro della patente mentre l’auto, di sua proprietà, è stata affidata in giudiziale custodia a un passeggero del veicolo risultato idoneo per la guida.

In merito invece agli ordinari controlli svolti dai militari della Compagnia, a Macerata i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato due stranieri per furto aggravato in concorso: una pattuglia era intervenuta alla Coop di via Dante Alighieri dove il personale di vigilanza aveva notato due persone che si aggiravano in modo ambiguo tra gli scaffali prelevando delle bevande e nascondendole in uno zaino. I due poi avevano oltrepassato le casse senza pagare. I carabinieri hanno accertato che i due, un gambiano di 25enne e un egiziano 40enne, entrambi residenti in città, avevano asportato tre bevande (una vodka, una red bull e un tè) del valore complessivo di circa 10 euro, recuperate e restituite. Sempre a Macerata la Sezione Radiomobile del Nor ha denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza, mentre un 20enne tunisino fermato per un controllo in piazza Mazzini e trovato con circa 1,5 grammi di hashish è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di droga.

Altri due giovanissimi sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di consumatori dai carabinieri della Stazione di Cingoli. Si tratta di un 18enne e un 22enne residenti in provincia di Ancona e fermati a bordo di una Fiat Punto in località Castreccioni. Avevano rispettivamente 0,5 e 0,6 grammi di hashish, ma al 18 enne che guidava è stata anche ritirata la patente in relazione alla sanzione amministrativa che gli è stata contestata.

Infine la denuncia per evasione del 28enne di Treia: i militari della locale Stazione erano andati a casa del giovane sottoposto agli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte, ma al loro arrivo il giovane non c’era, è rientrato poco dopo con un caffè in mano. Ai carabinieri che erano ancora sul posto ha detto di essere stato dal dottore. I militari hanno svolto ulteriori accertamenti verificando che anche nei giorni precedenti il 28enne si era allontanato dalla sua abitazione per recarsi al bar.