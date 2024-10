Potenza Picena, incidente nel cantiere: operaio di 33 anni all’ospedale

POTENZA PICENA – Cade dalle scale mentre è al lavoro in un cantiere edile per una ristrutturazione, all’ospedale un operaio di 33 anni.

L’infortunio sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi 30 ottobre a Porto Potenza, in via Colombo. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli ispettori dello Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) un operaio tunisino stava facendo dei lavori di ristrutturazione insieme ad un altro operaio quando è caduto dalle scale, da una altezza di circa due metri.

L’uomo sarebbe caduto e l’altro operaio lo ha trovato disteso a terra. Sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde. Il tunisino lamentava dolori al torace. È stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per accertamenti, in codice giallo. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente da parte degli ispettori dello Spsal.