Macerata, sorpreso in piazza con 21 grammi di cocaina. Arrestato 32enne albanese

MACERATA – La polizia nel pomeriggio di ieri 10 dicembre ha tratto in arresto un cittadino albanese di 32 anni, domicialità a Tolentino, in occupato e non in regola col permesso di soggiornio, per il reato di detenzione finalizzata alla cessione di stupefacenti, in particolare cocaina.

Nel corso di un controllo effettuato dalle Volanti in piazza Sauro, il giovane ha tentato di disfarsi di due involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 21 grammi, prontamente recuperati dagli agenti. In seguito si è proceduto al sequestro di tre telefoni cellulari e della somma di 1.700 euro circa in banconote di vario taglio, in possesso dell’indagato, ritenuta provento della attività di spacxio.

L’arrestato, come disposto dal Pm, è stato posto ai domiciliari in attesa della udienza di convalida e del giudizo direttissimo, che si sonno svolti poi questa mattina nel tribunale di Macerata. Convalidato l’arresto e data la richiesta di patteggiamento, è stata applicata la pena di un anno e tre mesi reclusione, con mille euro di multa e sospensione della pena.

Oggi l’uomo ha patteggiato ed è tornato in libertà.