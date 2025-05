Ancona, tenta di aprire le portiere della auto in sosta. Denunciato

Denunciato un uomo italiano di circa 55 anni per furto e per ubriachezza molesta a seguito dell'intervento nei pressi di via Montebello

ANCONA – La Polizia di Stato ha denunciato un uomo italiano di circa 55 anni per furto e per ubriachezza molesta a seguito dell’intervento nei pressi di via Montebello. In particolare in tarda serata era stata segnalata la presenza di un soggetto – di cui veniva fornita descrizione – che veniva notato nel tentativo di aprire le portiere delle autovetture parcheggiate in zona.

In particolare uno dei richiedenti riferiva di aver notato l’uomo mentre tentava di aprire lo sportello della sua autovettura, forniva così la descrizione ai poliziotti che giungevano sul posto ed intercettavano l’uomo. Nel mentre, altri cittadini notavano lo stesso uomo, nell’intento di aprire le portiere delle autovetture, senza danneggiarle ma cercando di verificare se qualcuna fosse rimasta aperta. Tra i richiedenti uno verificava che all’interno della sua autovettura erano stati asportati un paio di occhiali da sole.

Il sospettato veniva fermato dai poliziotti intervenuti, identificato e condotto in Questura. In via Gervasoni l’uomo veniva sottoposto a controllo e trovato in possesso degli occhiali da sole del malcapitato che aveva segnalato la vicenda. Alle domande dei poliziotti l’uomo riferiva di averli trovati a terra, smentendo ogni possibile responsabilità a suo carico. Il proprietario riconosceva la refurtiva come propria e l’uomo veniva così denunciato per furto aggravato.

Non solo, il cinquantenne versava in uno stato di alterazione psico fisica dovuto all’abuso di alcool pertanto veniva denunciato anche per ubriachezza manifesta. Il Questore valuterà nelle prossime ore anche l’emissione di idonea misura di prevenzione.