CIVITANOVA MARCHE – Auto in fiamme poco dopo il sottopasso, paura in strada. L’incendio è avvenuto nel pomeriggio, poco dopo le 18, mentre sulla città era in corso una vera e propria tempesta di fulmini. Per cause che sono in corso di accertamento una Polo, che procedeva lungo il sottopasso che da via Buozzi si collega con via Cecchetti, verso il quartiere di San Marone, ha preso fuoco.

Il conducente ha fatto in tempo a scendere dall’auto che nel giro di pochi minuti è stata avvolta e distrutta dalle fiamme. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro, gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada mentre erano in corso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, e la polizia. Nel frattempo diverse le segnalazioni per black out in varie zone della città e criticità legate al maltempo.