Civitanova, due grammi di hashish e un coltello a serramanico: denunciato 26enne

MACERATA – Nella decorsa notte, personale la polizia di Macerata congiuntamente a militari dell’Arma dei Carabinieri, coadiuvati da una unità cinofila antidroga e della Guardia di Finanza, hanno effettuato controlli straordinari nel territorio di Civitanova Marche.

I servizi sono stati svolti nelle principali vie del centro cittadino e in particolare in via Duca degli Abruzzi, lungomare Piermanni, SS 16, corso Vittorio Emanuele, via Mazzini, Stazione F.S di Civitanova Marche. Nel corso dell’attività veniva sottoposto a controllo un cittadino extracomunitario di 26 anni regolare sul territorio nazionale. Nella circostanza, grazie all’ausilio dell’unità cinofila, sulla sua persona venivano rinvenuti circa due grammi di hashish motivo per il quale veniva segnalato alla locale Prefettura. A seguito di un più approfondito controllo operato sull’uomo, veniva anche rinvenuto un coltello a serramanico di circa 20 cm che veniva posto in sequestro. Lo straniero è stato quindi denunciato all’A.G. per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel corso della nottata sono stati effettuati posti di controllo nelle vie più importanti di accesso alla città. Durante il controllo di una vettura, una delle occupanti si mostrava particolarmente agitata. Veniva quindi fatta avvicinare l’unità cinofila che segnalava l’effettiva presenza di sostanza addosso alla donna che per tutta risposta scendeva dalla vettura e provava a disfarsi di un involucro trasparente contenente circa due grammi di hashish lanciandolo nei pressi di un’abitazione privata. L’involucro veniva subito recuperato e il suo contenuto posto in sequestro. Anche la giovane di 23 anni, veniva segnalata alla locale Prefettura.



Personale della divisione amministrativa ha effettuato dei controlli locali. Nel corso dell’attività, personale della Divisione di Polizia Amministrativa procedeva al controllo due attività commerciali. In uno di questi veniva riscontrata la violazione della normativa antifumo: motivo per cui veniva sanzionato il contravventore e il proprietario del locale. Al termine dell’attività sono state identificate 50 persone e sottoposte a controllo 20 autovetture.