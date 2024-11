Moncaro, il Comitato dei dipendenti: «Urgente la gestione dei vigneti, senza uva non c’è futuro»

«La produzione è ferma dal 25 ottobre e ad oggi non ci sono state mai illustrate le linee guide operative tendenti ad assicurare il rilancio necessario in una fase in cui l'immagine dell'azienda ne esce duramente colpita»

MONTECAROTTO – Crisi Moncaro, ad intervenire sulla situazione è il Comitato dei dipendenti della cooperativa. «Purtroppo il tempo non è dalla nostra parte! La situazione di stallo in cui ci troviamo – spiegano – continua ad arrecare gravi danni all’azienda e genera insicurezza tra i dipendenti. Noi abbiamo sperato in un esercizio provvisorio capace di permettere all’azienda di lavorare in continuità avendo sempre come obiettivo primario il mantenimento e rafforzamento del brand sui mercati. La produzione è ferma dal 25 Ottobre e ad oggi non ci sono state mai illustrate le linee guide operative tendenti ad assicurare il rilancio necessario in una fase in cui l’immagine dell’azienda ne esce duramente colpita».

Aggiungono i dipendenti Moncaro: «Siamo anche preoccupati per un aspetto fondamentale che forse viene poco affrontato: è urgente programmare ed organizzare la gestione dei vigneti e coinvolgere i viticoltori per la PROSSIMA vendemmia. SENZA UVA NON C’E’ FUTURO! Siamo nelle mani della Corte di Appello, imploriamo che si pronunci nel più breve tempo possibile per dare certezza a noi dipendenti, soci e territorio. Attualmente la data è fissata per metà Gennaio…..troppo in avanti per poter sperare in una concreta ripresa».