L’iniziativa parte da Fabriano: far nascere un itinerario culturale europeo della Carta

Coinvolte Angoulême e Heidelberg, città creative Unesco per la letteratura; Capellades in Catalogna, sede di un antico mulino e di una antica cartiera; Basilea, città svizzera, sede del Museo nazionale della carta, della scrittura e della stampa

FABRIANO – Il primo passo verso la nascita dell’itinerario culturale europeo della carta. Questo l’esito della due giorni della delegazione del Comune di Fabriano, rappresentato dall’Assessore alla Bellezza con delega Unesco Maura Nataloni e da Adele Berionni dell’Ufficio progettualità del Comune, ospiti della città francese di Angoulême che ha partecipato alla prima edizione di Carta è Cultura dello scorso anno. I rapporti si sono, poi, consolidati con la residenza artistica sul fumetto che Fabriano ha ospitato a febbraio nell’ambito del Tour mondiale della Creatività, promosso da Angoulême, e in occasione di Milano Book City, dove le due città si sono nuovamente incontrate. Nei giorni scorsi, si è quindi deciso di unire le forze per conseguire questo obiettivo. Oltre a Angoulême città creativa Unesco per la letteratura, e Fabriano città creativa per Crafts & Folk Art, presenti Heidelberg città creativa per la letteratura, Capellades città spagnola della Catalogna, sede di un antico mulino e di una antica cartiera e Basilea città svizzera, sede del Museo nazionale della carta, della scrittura e della stampa. Le 5 città proponenti del nuovo itinerario, che renderà possibile un viaggio nel tempo e nello spazio tra i principali centri di produzione della carta fatta a mano in Europa, hanno definito gli obiettivi comuni ed hanno espresso la volontà di andare avanti per avanzare in tempi brevi la candidatura al Consiglio d’Europa.

La dichiarazione

«Sono state giornate importanti – ha dichiarato l’Assessore alla Bellezza Maura Nataloni – la prima tappa della creazione di un itinerario culturale europeo centrato sulla carta, elemento identitario da secoli di tutte le città che si sono incontrate. Ci sono tutti i presupposti per procedere speditamente con la candidatura al Consiglio d’Europa. Il nascente itinerario sarà un progetto culturale, educativo e turistico multidisciplinare, un’ottima occasione di sviluppo per i nostri territori e per la valorizzazione delle singole specificità delle cinque città coinvolte».

Il prossimo appuntamento sarà a Fabriano dal 19 al 22 settembre, in occasione della seconda edizione di ‘Carta è Cultura’, e, in particolare, il giorno 20 settembre quando si terrà l’Assemblea Generale Costituente dell’Itinerario Culturale Europeo della Carta, sarà sottoscritto lo statuto e nominati gli organismi della nascente Associazione.