Jesi, percorsi di Competenze Digitali: consegnati gli attestati al Centro per l’Impiego

La giornata di consegna degli attestati per il rilascio degli apprendimenti acquisiti per quanto riguarda i percorsi di Competenze Digitali realizzati nella Vallesina dall’Ente di Formazione L.A.C.A.M. di Matelica

JESI – Si è tenuta presso le aule del Centro per l’Impiego di Jesi in Viale del Lavoro, la giornata di consegna degli attestati per il rilascio degli apprendimenti acquisiti per quanto riguarda i percorsi di Competenze Digitali realizzati nella Vallesina (Jesi) dall’Ente di Formazione L.A.C.A.M. di Matelica (MC), capofila e attuatore di questi percorsi gratuiti di upskilling (aggiornamento) della durata di 60 ore ciascuno, inerenti e finanziati dal programma PNRR GOL Formazione Professionale della Regione Marche.

Il Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori – GOL è un’azione di riforma del sistema delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale che si inserisce nell’ambito della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato con i fondi europei di NextGenerationEU.

L’Ente di Formazione L.A.C.A.M. organizza e attua percorsi formativi sia di breve durata sulle competenze informatiche (60 ore) e sulle competenze linguistiche (55-60 ore) che, di lunga durata (riqualificazione, oltre le 100 ore) per conseguire quelle qualifiche professionali, altamente spendibili nel mondo del lavoro. Tali corsi di formazione, sono rivolti ai beneficiari del programma PNRR GOL della Regione Marche ed hanno caratteristica di gratuità per il partecipante che, una volta profilato ed associato ai corsi di L.A.C.A.M. da parte degli operatori del Centro per l’Impiego, potrà richiedere anche una indennità di frequenza (per coloro che non percepiscono alcun trattamento di sostegno al reddito), pari a €.3,50 l’ora per ogni ora svolta all’interno dei percorsi formativi proposti da L.A.C.A.M.

Per i cittadini della vallesina, è fin da subito possibile iscriversi ai prossimi corsi di formazione sulle competenze digitali sia di livello standard che avanzato, corsi di inglese di vari livelli, corsi di qualifica per addetti alle attività amministrativo-segretariali e aiuto cuoco, proposti dall’Ente di Formazione L.A.C.A.M. recandosi presso gli sportelli del Centro per l’Impiego, che svolge in maniera puntuale l’attività di profilatura. Ogni beneficiario del programma GOL può usufruire di questa opportunità formativa, messa in campo dalla Regione Marche, tramite i fondi europei del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori – NextGenerationEU