Jesi, Biblioteca Ragazzi: crescono utenza e servizi

JESI – A due anni dallo spostamento nella sede di via San Giuseppe 36, la storica Biblioteca Ragazzi di Jesi fa un primo, positivo, bilancio delle proprie attività: il servizio ha infatti visto, in particolare nell’ultimo anno e mezzo, una crescita consistente dell’utenza e dei servizi.

Il patrimonio totale, di quasi 20.000 volumi, comprende libri per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, ma anche libri pedagogici ed educativi rivolti a genitori, insegnanti ed educatori, alcuni periodici e cartoni animati in dvd, oltre ad una collezione di edizioni speciali di opere di letteratura per l’infanzia, prime edizioni di autori e illustratori di rilievo internazionale ed il fondo Luigi Grossi (che raccoglie libri di lettura della scuola elementare dagli anni ‘20 fino agli inizi degli anni ‘60 del 1900). La biblioteca è un luogo di incontro, crescita e integrazione per le famiglie del quartiere e di tutta la città, ma anche un luogo di ricerca, documentazione e formazione per genitori, insegnanti, studenti e studiosi.

Numerose e variegate sono state le attività svolte nell’ultimo anno e mezzo, quali laboratori creativi, presentazioni di libri, incontri con scrittori ed illustratori, incontri di lettura, mostre, attività estive nei parchi insieme alla Ludoteca comunale ed in collaborazione con il CAG (centro di aggregazione giovanile), corsi di formazione e di sensibilizzazione con focus sulle disabilità rivolti alla comunità tutta ma soprattutto ad insegnanti e operatori di settore.

E’ stato realizzato un corso per lettori volontari Nati Per Leggere e a maggio 2023 si è svolta la prima festa del dono del libro (ripetuta anche quest’anno), durante la quale è stato donato un libro cartonato a bambini e bambine nati/e nell’anno precedente. E’ iniziata la collaborazione anche con il circolo LaAV (Lettori ad Alta Voce) di Jesi, che ha curato appuntamenti di lettura per la fascia di età dai 6 ai 12 anni.

Sono ricominciati, dopo un’interruzione di alcuni anni, gli incontri mensili in biblioteca con i gruppi preparto, per illustrare i benefici della lettura sin da prima della nascita e presentare il programma Nati Per Leggere; agli incontri è presente anche la coordinatrice pedagogica del Comune di Jesi, che illustra i servizi comunali per la prima infanzia. E’ stata implementata in maniera consistente la proposta didattica, non solo con la visita delle classi in biblioteca, ma con la possibilità di fruire di molti laboratori tematici, tutti gratuiti, come gratuite sono tutte le attività proposte.

Nel 2023 si è riscontrato un consistente aumento nel numero dei prestiti (9417, contro i 7730 del 2019 ed i 5447 del 2022): questo è stato sicuramente reso possibile grazie alle nuove e variegate attività, dedicate sia alle scuole che a tutta l’utenza, messe in piedi dal personale della cooperativa, tra cui il prestito alle classi. Il trend positivo sta proseguendo anche per il 2024 (registrati 4779 prestiti fino a fine giugno). Durante l’a.s. 2023/2024, inoltre, i e le bibliotecari/e hanno curato 160 appuntamenti con le scuole per lo svolgimento di varie attività didattiche.

Per la prima volta è stato condotto un monitoraggio sulle attività didattiche svolte, sottoponendo alle ed agli insegnanti un questionario di gradimento, dal quale è emerso l’alto livello di soddisfazione, sia delle/degli insegnanti che delle bambine e dei bambini, con qualche appunto sull’adeguatezza degli spazi, giudicati un po’ esigui e limitanti per talune attività, e sulla necessità di implementazione del personale.

In programmazione, a partire dall’autunno: la ripresa delle attività didattiche per le scuole, alcuni incontri in collaborazione con AID (Associazione Italiana Dislessia) Ancona, una conferenza su app, device digitali e prima infanzia con la prof.ssa Mariarosa Nardone, un laboratorio in collaborazione con il Riciclato Circo Musicale e tanto altro.

E’ attiva la pagina Instagram della biblioteca ragazzi (@bibliotecaragazzijesi), nata per far entrare in biblioteca, seppur virtualmente, gli utenti e per far conoscere il servizio alla città, e a chiunque si occupi di letteratura per l’infanzia, educazione, pedagogia e psicologia. Fino al 12 settembre la biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13.00, il martedì ed il giovedì anche dalle 16.00 alle 19.00; dal 16 settembre, dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 19.00 ed il sabato dalle 10.00 alle 13.00, mentre le mattine dal lunedì al mercoledì saranno dedicate alle attività con le scuole.