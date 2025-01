Jesi, dopo 37 anni nell’Arma il Lgt Del Beato lascia il servizio attivo

JESI – La città di Jesi lo ricorda con stima e gratitudine per aver disarmato – insieme ai colleghi – un uomo armato di machete che stava seminando il panico a Porta Valle nel 2015. Per quell’operazione, che lo vide impegnato sebbene libero dal servizio, il Luogotenente carica speciale Fabio Marco Del Beato era stato insignito della Medaglia d’Argento al Valore dell’Arma dei Carabinieri. Oggi Del Beato lascia il servizio attivo, dopo 37 anni con la divisa addosso.

Il luogotenente – effettivo al Nucleo Operativo e Radiomobile Aliquota Operativa della Compagnia di Jesi – il 30 dicembre ha lasciato il servizio attivo. Originario de L’Aquila, si è arruolato nell’Arma, quale Carabiniere nel 1987 e ha prestato servizio presso il Nucleo Carabinieri Scorte di Roma e la Stazione di Cava de’ Tirreni. Conseguentemente, dopo aver frequentato il corso biennale presso la Scuola Sottufficiali Carabinieri, ha prestato servizio presso le Stazioni di Moie di Maiolati Spontini e Ancona – Piano San Lazzaro, presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi e, infine, presso l’Aliquota Operativa del N.O.R. della stessa Compagnia per ben 27 anni. Nel 2008 ha conseguito la laurea in scienze dell’amministrazione. Nel 2015, il riconoscimento della Medaglia d’Argento al Valore dell’Arma dei Carabinieri con la motivazione: “Libero dal servizio, con ferma determinazione ed esemplare iniziativa, non esitava ad affrontare un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica che minacciava i passanti con un machete. Benché ferito, con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altri militari, riusciva a disarmare e trarre in arresto l’esagitato dopo una violenta colluttazione. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere”.

Nel corso della carriera gli sono stati tributati vari encomi per essersi distinto in importanti attività d’indagine. In occasione di una breve cerimonia di commiato, svoltasi alla caserma di Corso Matteotti alla presenza dei colleghi di reparto, i Comandanti della Compagnia di Jesi Maggiore Elpidio Balsamo e del Nucleo Operativo e Radiomobile Capitano Federico Pellegrini hanno voluto sottolineare il valore della lunga carriera del Luogotenente Del Beato, sempre tra le fila dell’Arma territoriale, dedicata con umiltà, competenza e totale dedizione ai bisogni della comunità.