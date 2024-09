Fabriano: sorpreso nel vicolo mentre stava per fumare uno spinello, segnalato come assuntore

FABRIANO – Una multa, con annessa patente ritirata, perché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito e una segnalazione per consumo di droga. Sono questi gli esiti dei controlli a tappeto messi in piedi dai carabinieri della compagnia di Fabriano e dalle Stazioni presenti nei Comuni di competenza, il tutto per prevenire i furti in appartamento considerata la stagione estiva, l’abuso dell’alcol alla guida, il contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e le eventuali truffe con la tecnica dello specchietto e non solo. Impegnate molte pattuglie con istituzioni di posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo. Carabinieri in borghese e in divisa nei luoghi di maggior frequentazione giovanile.

I controlli

Nel corso del fine settimana appena concluso, in concomitanza con le due manifestazioni in programma: festeggiamenti per la Madonna del Buon Gesù e lo Sbaracco, i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. I militari, sia in divisa che in borghese, hanno istituito posti di controllo in strada e verificato in centro che entrambe le iniziative si svolgessero senza alcuna complicazione di ordine pubblico. I carabinieri in borghese dell’Aliquota operativa hanno notato un giovane, un 30enne nordafricano regolare e residente in città, all’interno di un vicolo in centro storico a Fabriano. Lo hanno avvicinato e sorprese mentre stava per fumare uno spinello, contenente meno di un grammo di hascisc.

È stato segnalato in Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

Infine, nella notte scorsa, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un’automobile alla cui guida vi era un 20enne di Fabriano. Il giovane è stato sottoposto al test dell’etilometro, il cui esito ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0.7 grammi per litro. Per questo motivo è stato sanzionato con una multa pari a 543 euro e gli è stata anche ritirata la patente di guida.